"Lūdzu atsaukties ikvienu, kurš redzēja pašu negadījumu vai brauca garām notikuma vietai posmā no elektrostacijas līdz parka galam Ogres virzienā.
Īpaši svarīga ir informācija par notikuma gaitu pēc sadursmes: kur tieši atradās automašīna pēc sadursmes, vai tā palika sadursmes vietā vai tika pārvietota, kāda bija cietušā un transportlīdzekļa atrašanās vieta uz ceļa, vai kādam ir videoreģistratora ieraksts no minētā laika.
Jebkura informācija, fotogrāfijas vai videoieraksti var palīdzēt precīzi noskaidrot negadījuma apstākļus.
Īpaši lūdzu atsaukties autovadītājus ar videoreģistratoriem, kuri šajā laikā brauca minētajā ceļa posmā un kuru ierakstos varētu būt redzams velosipēdists vai transportlīdzekļi neilgi pirms negadījuma," tā raksta sieviete un, ja kādam ir šāda informācija, lūdz sazināties pa tālruni - 28638977.