Otrdiena, 19.05.2026 14:39
Lita, Sibilla, Teika
Otrdiena, 19.05.2026 14:39
Lita, Sibilla, Teika
Otrdiena, 19. maijs, 2026 13:00

PAPILDINĀTS. Astoņos Latvijas novados izsūtīts paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā

OgreNet / LETA
PAPILDINĀTS. Astoņos Latvijas novados izsūtīts paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā
Ilustratīvs attēls no interneta resursiem
Otrdiena, 19. maijs, 2026 13:00

PAPILDINĀTS. Astoņos Latvijas novados izsūtīts paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā

OgreNet / LETA

Otrdien īsi pirms pusdienlaika izsludināts iespējamais gaisa tepas apdraudējums Krāslavas, Preiļu, Ludzas un Rēzeknes novados. Šo novadu iedzīvotājiem izsūtīts šūnapraides ziņojums, informēja Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Savukārt neilgi pēc plkst. 12.30 brīdinājums par iespējamo apdraudējumu tika izplatīts Madonas novadā. Ap plkst. 13 brīdinājums paplašināts līdz Cēsu, Smiltenes un Gulbenes novadiem.

Kā liecina paziņojumi mājaslapā "112.lv", NBS informē attiecīgo teritoriju iedzīvotājus, ka Latvijas gaisa telpā iespējams apdraudējums. Austrumu reģionu iedzīvotāji tiek aicināti uzturēties telpās, ievēro divu sienu principu, aizvērt logus un durvis, bet, pamanot zemu lidojošu, aizdomīgu vai bīstamu objektu, netuvoties tam un zvanīt uz tālruni 112.

NBS uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Tāpat NBS ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības. Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama, norāda NBS.

Tiek solīts, ka par apdraudējuma beigām tiks sniegta informācija atsevišķi.

Kā ziņots, līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.

Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas.

Reaģējot uz pēdējā laika aktivitātēm Latvijas gaisa telpā un tās tuvumā, vietnē 112.lv apkopota informācija, kā rīkoties gaisa apdraudējuma gadījumā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?