LVC: 204 grants ceļu posmos iestājies šķīdonis

LVC: 204 grants ceļu posmos iestājies šķīdonis
LVC: 204 grants ceļu posmos iestājies šķīdonis

Turpinoties atkusnim, uz valsts autoceļiem ar grants segumu sācies šķīdoņa periods, patlaban 204 posmos ieviesti transporta masas ierobežojumi līdz 10 tonnām. Meteorologi turpmākajās dienās prognozē gaisa temperatūras paaugstināšanos visā Latvijā, līdz ar to šķīdoņa skarto grants ceļu posmu skaits un ierobežojumu apjoms pieaugs, brīdina VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Visvairāk nestspēju zaudējušo posmu pašlaik ir Zemgalē – 86. Vidzemē ierobežojumi ieviesti 56 posmos, Latgalē – 18,Kurzemē – 25, Rīgas reģionā – 19. Informācija par autoceļiem, kuros noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi, atrodama kartē VSIA "Latvijas Valsts ceļi" mājaslapā.

LVC aicina autovadītājus plānot papildu laiku ceļā un rēķināties, ka atsevišķi ceļu posmi var būt grūti izbraucami: “Aicinām kravas transporta vadītājus ievērot Ceļu satiksmes noteikumus un grants ceļu posmos ieviestos transporta masas ierobežojumus, lai nepasliktinātu to tehnisko stāvokli!”

Atkusnī, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums, uz autoceļiem ar grants segumu iestājas šķīdonis – pārmitrināts grants segums zaudē nestspēju un braukšanas apstākļi pasliktinās. Lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem ievieš autotransporta masas ierobežojumu – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

Atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas, satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus.

Satiksmes ietekmē mitros apstākļos ātrāk veidojas bedres un iesēdumi – īpaši tas raksturīgi ceļiem, kur ir intensīva smagā transporta satiksme. Uzturēšanas darbus iespējams veikt tikai tad, kad ceļi apžūst, jo pārmitrinātam segumam kvalitatīvu uzturēšanu veikt nav iespējams, skaidro LVC.

