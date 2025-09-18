Mācības “Namejs 2025” Vidzemē – kopā stiprinām Latvijas drošību

Zemessardzes 2. Vidzemes brigāde pateicas Ogres novada pašvaldībai un priekšsēdētājam E. Helmanim par atbalstu mācību norisē, sekmējot gan vietējo zemessargu dalību mācības, gan atbalstot mobilizācijas mācību procesu, jo mācībās “Namejs” būtiska loma ir ne tikai zemessargu un karavīru spējai precīzi izpildīt dotos uzdevumus, bet arī saskaņotai sadarbībai ar Valsts policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts robežsardzi, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un pašvaldībām Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes atbildības teritorijā.
Ne mazāk svarīga loma bija arī uzņēmumiem un sabiedriskajām organizācijām, kas ar savu iesaisti demonstrēja gatavību praktiski atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu – sākot no sava īpašuma, loģistikas un infrastruktūras nodrošināšanas līdz informatīvai sadarbībai ar sabiedrību. Katram ir sava, nozīmīga loma valsts drošības stiprināšanā. Katrs, kurš iesaistās un piedalās, apliecina, ka ir gatavs aizstāvēt savu pilsētu, pagastu un valsti.
Mācību rezultāti skaidri parādīja, ka visaptverošas valsts aizsardzības koncepcija nav tikai dokuments, bet dzīva un praktiski īstenojama pieeja. Tā stiprina mūsu valsts noturību un gatavību krīžu situācijās. Ikviens var būt daļa no šī kopīgā darba – pievienojoties Zemessardzei, atbalstot turpmākās mācības un aktīvi līdzdarbojoties drošākas Latvijas veidošanā. Arī karavīram veltīts smaids vai laipns vārds, ir atbalsts, jo tas atgādina, ka valsts aizsardzībā nav “es” un “tu”. Ir “mēs”. Un “mēs” ir spēks.
Jau ziņots, ka līdz 8. oktobrim visā Latvijā notiek Nacionālo bruņoto spēku (NBS) organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības "Namejs 2025", kurās piedalās aptuveni 12 000 Latvijas un sabiedroto karavīri un zemessargi.
Reaģējot uz mainīgajiem drošības izaicinājumiem, Latvijas valsts aizsardzības sistēmai jābūt visaptverošai un jābalstās visas sabiedrības un valsts institūciju gatavībā pārvarēt krīzi, kā arī noturībā pret ārējo ietekmi. Visaptveroša valsts aizsardzības sistēma ietver ne tikai valsts aizsardzības jomas vai valsts pārvaldes institūcijas, bet arī privātā sektora pārstāvjus, uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas, iedzīvotājus un citas personas. Visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas mērķis ir sekmēt valstiski svarīgu funkciju darbību plānošanas, koordinēšanas un partnerības sistēmas izveidošanu starp valsts institūcijām, kā arī privāto sektoru, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotājiem. Praktiskais visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas uzdevums ir katrai valsts institūcijai noteikt konkrētus uzdevumus un lomu valsts aizsardzībā.
Mācības “Namejs” ir iepriekš plānotas un visā Latvijā norisinās kopš 2014. gada. Militāro mācību regulārai norisei ir būtiska loma, lai uzturētu un stiprinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas, kurām pastāvīgi jābūt augstā līmenī. Bruņotajiem spēkiem vienmēr jābūt gataviem laikus un efektīvi reaģēt uz potenciāliem apdraudējumiem un garantēt Latvijas drošību. Savukārt sadarbības stiprināšana ar valsts un pašvaldību iestādēm, dažādu nozaru komersantiem un to iesaiste mācībās stiprina visaptverošas valsts aizsardzības sistēmu Latvijā.