Madlienas pagastā dega elektrības skapis

Madlienas pagastā dega elektrības skapis
Madlienas pagastā dega elektrības skapis

Aizvadītajās diennaktīs, laika posmā no šī gada 23. janvāra plkst. 6.30 līdz 26. janvāra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 141 izsaukumu – 41 uz ugunsgrēku dzēšanu, 70 uz glābšanas darbiem, bet 30 izsaukumi bija maldinājumi, informē Viktorija Gribuste VUGD Prevencijas pārvaldes sabiedrības izglītošanas un informēšanas nodaļas priekšniece.

Svētdien plkst. 14.50 saņemts izsaukums uz Ogres novada Madlienas pagastu, kur vienstāva dzīvojamā mājā dega elektrības skapis un starpstāvu griestu pārsegums 1 m² platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki. Degšana likvidēta plkst. 16.17, norāda glābēji. 

