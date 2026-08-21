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Piektdiena, 21.08.2026 12:35
Janīna, Linda
Piektdiena, 21. augusts, 2026 08:23

Maģiskie rituāli izmaksā vairāk nekā 150 tūkstošus eiro: policija sāk divus kriminālprocesus

"Ogres Vēstis Visiem"
Maģiskie rituāli izmaksā vairāk nekā 150 tūkstošus eiro: policija sāk divus kriminālprocesus
Foto: Pexels.com
Piektdiena, 21. augusts, 2026 08:23

Maģiskie rituāli izmaksā vairāk nekā 150 tūkstošus eiro: policija sāk divus kriminālprocesus

"Ogres Vēstis Visiem"

Valsts policija sākusi divus kriminālprocesus par iespējamu krāpšanu lielā apmērā pēc tam, kad divas sievietes, meklējot palīdzību pie tā dēvētajām gaišreģēm, kopumā zaudējušas 157 tūkstošus eiro.

Abas cietušās sociālajā tīklā "Facebook" bija pamanījušas reklāmas, kurās piedāvāti gaišreģu pakalpojumi. Vienā gadījumā solīta psiholoģiskā palīdzība un lāsta noņemšanas rituāls, bet otrā – maģisks rituāls privātās dzīves sakārtošanai. Ilgākā laika posmā, sazinoties ar krāpniecēm, sievietes pārskaitījušas un nodevušas attiecīgi 118 tūkstošus un 39 tūkstošus eiro. Viena cietusī naudu ne vien pārskaitījusi uz bankas kontiem, bet pēc krāpnieku norādījuma arī ievietojusi pakomātā un nodevusi kurjeram.

Kad solītie rituāli rezultātu nedeva, sievietes mēģināja ar “gaišreģēm” sazināties atkārtoti, taču atbildes vairs nesaņēma.

Uzsākts kriminālprocess. Par krāpšanu lielā apmērā likums paredz brīvības atņemšanu no diviem līdz desmit gadiem, iespējamu mantas konfiskāciju un probācijas uzraudzību.

Policija atgādina, ka krāpnieki mēdz izmantot cilvēku vēlmi rast risinājumu personīgām problēmām, sākotnēji piedāvājot šķietami vienkāršu palīdzību, bet vēlāk pieprasot arvien lielākas summas. Ja rodas aizdomas par krāpšanu, saziņa nekavējoties jāpārtrauc un jāinformē Valsts policija, kā arī banka, ja veikti pārskaitījumi.

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