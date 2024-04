Mainīgos laikapstākļos novecojušā asfalta segumā pastiprināti veidojas bedres, arī Ogres apkārtnē

Sarežģīti braukšanas apstākļi veidosies arī uz ceļiem ar grants segumu. Gaisa temperatūra nav vienmērīga visā valsts teritorijā, un patlaban Kurzemē atsevišķos grants ceļu posmos ir iestājies šķīdonis, ceļi zaudē nestspēju, savukārt Latgalē un Ziemeļvidzemē grants ceļi joprojām vēl ir ledū un atkusnī būs ļoti slideni.



Autobraucēji tiek aicināti informēt VSIA "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) par satiksmei bīstamām bedrēm, šķīdoni, kā arī slideniem autoceļu posmiem, zvanot uz diennakts informatīvo tālruni 80005555.



Posmi, kuros jārēķinās ar pastiprinātu bedru veidošanos



Patlaban valsts autoceļu tīklā bedres pastiprināti veidojas kopumā 700 km valsts autoceļu ar asfaltbetona segumu, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī. Šajos posmos ir ieviesti ātruma ierobežojumi.



Atsevišķi valsts autoceļu posmi Pierīgā un Ogres apkārtnē, kuros jārēķinās ar pastiprinātu bedru veidošanos: Pierīgā - Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte, A5) būvdarbu posms no Jūrmalas šosejas (A10) līdz Babītei (38,20.-40,82. km), kur satiksme organizēta pa vienu brauktuvi; Ogres apkārtnē: Rīgas-Ērgļi (P4) pie Kangaru kalniem (30,70.-33,82. km), Inciems-Sigulda-Ķegums (P8) pie Suntažiem (47,00.-49,13. km), Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) no Kangariem līdz Tīnūžiem (26,13.-35,00. km), Bauska-Linde (P88) 4,5 km posmā pirms krustojuma ar autoceļu Rīgas HES-Jaunjelgava (P85) (46,60.-51,04. km).



Avārijas bedru remonts



Ziemā atkušņa laikā un starpsezonā uz valsts autoceļiem tiek labotas tikai satiksmei bīstamās jeb avārijas bedres. Avārijas bedres tiek aizpildītas, pielietojot aukstā asfalta tehnoloģiju, kas izmantojama darbu veikšanai neatkarīgi no laikapstākļiem, t.sk. lietus laikā un pie negatīvas gaisa temperatūras.



Sākumā bedre tiek attīrīta, lai tā nebūtu mitra, tad aizpildīta ar aukstā asfalta maisījumu un noblīvēta. Satiksmei bīstamo bedru remonta mērķis ir novērst avārijas situācijas un nodrošināt drošu satiksmi līdz brīdim, kad laikapstākļi ļaus veikt masveida bedrīšu remontu ar karsto asfaltu vai šķembiņām un bitumena emulsiju. Satiksmei bīstamo bedru aizpildīšana ar auksto asfaltu tomēr nenodrošina ilglaicīgu rezultātu un ir uzskatāms kā īslaicīgs risinājums.



Par satiksmei bīstamām tiek uzskatītas tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums ir lielāks par 0,1 m² un kuras ir dziļākas par 5 cm. Uz A uzturēšanas klases autoceļiem avārijas bedres tiek salabotas 24 stundu laikā, uz B uzturēšanas klases autoceļiem - piecu diennakšu laikā, uz C uzturēšanas klases ceļiem - nedēļas laikā un uz D uzturēšanas klases ceļiem - divu nedēļu laikā.



Masveida bedrīšu remonts uz melnā seguma tiek uzsākts tad, kad diennakts vidējā gaisa temperatūra ir virs +5 grādiem. Bedrīšu remontdarbi tiek veikti prioritārā secībā atbilstoši uzturēšanas klasēm, kā arī transportlīdzekļu satiksmes intensitātei.



Autoceļu melnajos segumos radušās bedres A uzturēšanas klases autoceļos jāsaremontē līdz 1. jūnijam, B uzturēšanas klases autoceļos - līdz 15. jūnijam, bet C un D uzturēšanas klases ceļos - līdz 1. jūlijam. No jauna radušās bedres tiek labotas visa gada garumā.



Šķīdonis



Kurzemē no 25. janvāra 18 posmos ieviesti īslaicīgi masas ierobežojumi, liedzot pārvietoties transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Ierobežojumi noteikti, lai nestspēju zaudējuši ceļi netiktu neatgriezeniski bojāti.



Atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas, satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus.