Visiem pacientiem, kuri iestājās slimnīcā, tiek veikts Covid-19 tests. Astoņiem pacientiemtika konstatēta saslimšana ar Covid-19, šiem slimniekiem attiecīgi tika nozīmētā ārstēšanās mājās vai tie tika nogādāti uz Latvijas infektoloģijas centru.
Šonedēļ Ogres slimnīcā turpinās vakcinācija saskaņā ar manavakcina.lv iesūtītajiem sarakstiem. Uz šo brīdi saņemts saraksts ar 300 iedzīvotājiem no dažādā prioritārajām grupām, kuri arī tuvākajās dienās saņems vakcīnas.
"Kas attiecās uz masveida vakcināciju Ogres pilsētā- Ogres slimnīca un Ogres novada pašvaldība pauda gatavību atvērt masveida vakcinācijas punktu, bet šobrīd neesam uzrunāti darbam no Vakcinācijas biroja puses", skaidro D.Širovs.
Martā Ogres slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 43 mazuļi, bet no šā gada 1.janvāra -131 jaundzimušie.