Saslimšana konstatēta vēl vienam bērnam un vēl vienam pieaugušajam.
Visvairāk saslimušo ir bērnu un pusaudžu vidū, vecumā no sešiem līdz 15 gadiem.
No visiem 47 reģistrētajiem masalu gadījumiem viens saslimšanas gadījums reģistrēts bērnam līdz piecu gadu vecumam, 13 gadījumi - vecuma grupā no sešiem līdz desmit gadiem, 15 - vecuma grupā no 11 līdz 15 gadiem, savukārt viens - vecuma grupā no 16 līdz 20 gadiem.
Vēl viens gadījums reģistrēts vecuma grupā no 26 līdz 30 gadiem, divi - vecuma grupā no 31 līdz 35 gadiem, divi - vecuma grupā no 36 līdz 40 gadiem, trīs - vecuma grupā no 41 līdz 45 gadiem, savukārt četri - vecuma grupā no 46 līdz 50 gadiem.
Tāpat trīs gadījumi konstatēti vecuma grupā no 51 līdz 55 gadiem, viens - vecuma grupā no 56 līdz 60 gadiem, bet vēl viens - vecuma grupā virs 60 gadiem.
Kā aģentūrai LETA skaidroja SPKC pārstāve Ilze Ūdre, SPKC veic masalu uzliesmojuma epidemioloģisko izmeklēšanu un infekcijas kontroles pasākumu organizēšanu.
Centrā skaidro, ka visi reģistrētie gadījumi ir savstarpēji epidemioloģiski saistīti, un apzināto kontaktpersonu skaits ir ļoti liels. Tās ietver gan izglītības iestādēs identificētās kontaktpersonas, gan personas ārpus tām - pacientu ģimenēs, publiskos pasākumos, starptautiskajos transporta līdzekļos un citviet.
Uzliesmojumā iesaistītas vairākas iestādes un darba vietas, tajā pašā laikā joprojām pastāv kopējā saslimstības izsekojamības ķēde. Pieaugot saslimušo skaitam, apzināto kontaktpersonu skaits ir ļoti liels un mainīgs, atzīmē centrā.
Kontaktpersonām sniegtas rekomendācijas, tostarp norādes par rīcību saslimšanas gadījumā, arī par pašizolāciju. Informācija, kas nepieciešama kontaktpersonu medicīniskās novērošanas nodrošināšanai, tiek nodota ģimenes ārstiem, tostarp par slimības simptomu uzraudzību, nepieciešamības gadījumā veicamu laboratorisko pārbaudi un vakcinācijas statusa izvērtēšanu.
SPKC vērtē, ka turpmākas infekcijas izplatīšanās risks, īpaši nevakcinēto personu vidū, ir augsts. Vienlaikus visas kontaktpersonas nav iespējams apzināt - īpaši gadījuma kontaktus publiskās vietās.
Lai aktualizētu masalu diagnostikas, uzraudzības un profilakses jautājumus, SPKC ārstniecības personām un slimnīcām nosūtījis metodisko materiālu.
SPKC arī vērsies pie ģimenes ārstiem, nosūtot ģimenes ārstu asociācijām detalizētu informāciju par vakcinācijas aptveri pret masalām, aicinot aktīvi uzrunāt nevakcinētos pacientus.
Centrā uzsver, ka infekcijas kontroles pasākumu efektivitāte ir atkarīga no tā, cik ātri masalu gadījumi tiek atklāti, par tiem tiek ziņots SPKC un tiek sākti nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi.
Jau ziņots, ka liela daļa saslimušo ir Rīgas Valdorfskolas audzēkņi.
SPKC aicina vecākus un ģimenes ārstus pārbaudīt bērnu vakcinācijas statusu. Atbilstoši vakcinācijas kalendāram pirmā vakcinācija veicama 12 līdz 15 mēnešu vecumā, bet revakcinācija - septiņu gadu vecumā.
Ja vakcinācija nav veikta atbilstošajā vecumā, personām ir iespēja to saņemt kā valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu līdz 25 gadu vecumam.
SPKC atgādina, ka masalas ir ļoti infekcioza vīrusu slimība, kas galvenokārt izplatās gaisa ceļā ar sīkiem elpceļu pilieniem, kas var palikt iekštelpu gaisā. Līdz ar to inficēšanās iespējama ne tikai tiešā kontaktā ar saslimušo, bet arī, uzturoties telpās, kurās masalu slimnieks atradies pēdējo divu stundu laikā.
Ja parādās masalām raksturīgas slimības pazīmes - paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus, acu apsārtums un vēlāk sarkani plankumaini izsitumi uz ādas -, stingri ieteicams palikt mājās, sazināties ar ārstu, informēt par iespējamo inficēšanās risku un rūpīgi ievērot ārsta sniegtos norādījumus.
Atšķirībā no vairākām citām Eiropas Savienības valstīm Latvijā pēdējos gados situācija ar masalām bijusi salīdzinoši labvēlīga. SPKC informē, ka pērn Latvijā apstiprināts viens ievests masalu gadījums, kad saslimušais inficējās ārzemēs, un arī 2023. gadā apstiprināts viens ievests gadījums, saslimstot bērnam, kurš bija inficējies ārvalstīs.
Savukārt no 2020. līdz 2022. gadam Latvijā masalu gadījumi vispār netika reģistrēti, bet 2019. gadā valstī fiksēti trīs saslimšanas gadījumi.
Iepriekšējie masalu uzliesmojumi Latvijā reģistrēti 2018. gadā, kad tika apstiprināti 25 gadījumi, un 2014. gadā, kad reģistrēti 36 saslimšanas gadījumi.