Piektdiena, 24.04.2026 15:47
Nameda, Ritvaldis, Visvaldis
Piektdiena, 24. aprīlis, 2026 10:33

Medicīnas studentiem iespēja pieteikties apmaksātām rezidentūras vietām Ogres slimnīcā

OgreNet
Medicīnas studentiem iespēja pieteikties apmaksātām rezidentūras vietām Ogres slimnīcā
Foto: OgreNet
Piektdiena, 24. aprīlis, 2026 10:33

Medicīnas studentiem iespēja pieteikties apmaksātām rezidentūras vietām Ogres slimnīcā

OgreNet

Ogres slimnīca aicina 6. studiju gada medicīnas studentus pieteikties uz valsts apmaksātām un iestādes finansētām rezidentūras vakancēm 2026./2027. mācību gadam.

Valsts apmaksātas vakances ir pieejamas šādās specialitātēs: fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsts; zobu protēzists; neirologs; neatliekamās medicīnas ārsts; internists. Tāpat aicina pieteikties arī citu specialitāšu interesentus uz iestādes finansētām rezidentūras vietām šādās specialitātēs: gastroenterologs un ginekologs dzemdību speciālists.

Interesenti tiek aicināti sūtīt CV un motivācijas vēstuli uz e-pasta adresi . Papildu informācija un pieteikšanās uz interviju - pa tālruni 65046161.

