Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis – 66016001
Vienkāršas saslimšanas gadījumā, piemēram, ja ir saaukstēšanās, kakla sāpes, neliels drudzis, gremošanas traucējumi, un hronisku slimību paasinājuma gadījumā aicina sazināties ar ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa speciālistiem, zvanot 66016001. Eksperti sniegs medicīniskus padomus par ieteicamo rīcību. Tāpat padomu var saņemt gadījumā, kad rodas šaubas, vai vajadzīga tūlītēja došanās pie ārsta, vai arī apmeklējumu tomēr var atlikt līdz nākamai darba dienai.
Dežūrārsti lielākajās Latvijas pilsētās
Lielākajās Latvijas pilsētas ir pieejami dežūrārstu pakalpojumi. Dežūrārsts sniedz tādus pašus pakalpojumus kā ģimenes ārsts, un viņa konsultāciju var saņemt klātienē, skaidro NVD. Aktuālo dežūrārstu darba grafiku un pieņemšanas vietas var noskaidrot NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?”.
Steidzamās medicīniskās palīdzības punkti un slimnīcu uzņemšanas nodaļas
Traumu, apdegumu, pēkšņu veselības pasliktināšanās vai citu akūtu situāciju gadījumos palīdzību var saņemt tuvākajā steidzamās medicīniskās palīdzības punktā vai slimnīcas uzņemšanas nodaļā.
Pirms lēmuma patstāvīgi doties uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu, ieteicams piezvanīt un pārrunāt situāciju, lai pārliecinātos, ka vajadzīgā palīdzība tur tiek sniegta. Piemēram, ir slimnīcu uzņemšanas nodaļas, kurās var vērsties, ja ir aizdomas par kaula lūzumu vai vajadzīga brūces šūšana, savukārt citās var saņemt palīdzību, ja gūti ķermeņa apdegumi. Jāņem vērā, ka došanās uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu nav alternatīva plānveida pakalpojumu saņemšanai. Tas ir risinājums akūtos gadījumos, kad nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība, atzīmē NVD.
Ārkārtas situācijās – zvans 113 vai 112
Dzīvībai bīstamos gadījumos, piemēram, ja ir pēkšņas sāpes krūtīs, gūta smaga trauma vai cilvēks atrodas bezsamaņā, nekavējoties jāzvana NMPD pa tālruni 113 vai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112.
NVD atgādina – lai svētku brīvdienās izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, ir vērts arī laikus pārbaudīt savu mājas aptieciņu un pārliecināties, ka tajā ir viss nepieciešamais. Vai tajā ir pieejami medikamenti, kurus regulāri lietojat, kā arī pirmās palīdzības piederumi. Ja ir hroniskas slimības, ieteicams neatlikt recepšu atjaunošanu, lai brīvdienās, kad ģimenes ārsts nav pieejams, nebūtu jāsaskaras ar regulāri lietojamo zāļu trūkumu.
Detalizēta informācija par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām svētku brīvdienās ir pieejama NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Kur saņemt medicīnisko palīdzību?”.