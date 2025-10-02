Astoņi cilvēki dienā – tik bieži mediķi steidzas palīgā sirdslēkmes dēļ

Lai vairāk dzīvību tiktu glābtas un palīdzība būtu ātrāka un drošāka, parakstīts sadarbības memorands starp NMPD, Latvijas Kardiologu biedrību un Metodiskās vadības institūciju (MVI) kardioloģijas jomā, kuru īsteno Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca.
Memoranda mērķis ir uzlabot pacientu ārstēšanas kvalitāti, nodrošināt efektīvāku un drošāku pacientu plūsmas koordināciju un attīstīt akūtas kardioloģiskās aprūpes sistēmu visā Latvijā.
Šī memoranda iniciators ir NMPD, jo lielākoties pirmā saskare ar pacientu notiek tieši pirmsslimnīcas etapā, kur savlaicīga infarkta pazīmju atpazīšana ir kritiski nozīmīga. Kā skaidro dienestā, šie ir gadījumi, kuros svarīga ir gan ātra ierašanās pie pacienta, gan arī turpmākās darbības.
Balstoties uz vadlīnijām par kardioloģijas pacientu aprūpi, NMPD kā stratēģisku rādītāju ir noteicis, ka elektrokardiogramma jāveic ne vēlāk kā desmit minūtes pēc pirmās saskares ar pacientu, bet nogādāšanai specializētā slimnīcā jānotiek divu stundu laikā. Šāds savlaicīgas diagnozes un ārstēšanas algoritms būtiski samazina komplikāciju risku un palielina pacienta izredzes izdzīvot.
NMPD direktore Liene Cipule skaidro, ka NMPD stratēģiskais mērķis ir "nepārtraukta attīstība un īpaša uzmanība infarkta pacientu aprūpes uzlabošanai".
NMPD vēlas būt ātrāki un drošāki, tāpēc tiek analizēti dati, pilnveidoti algoritmi un apmācīti darbinieki, lai ieviestu efektīvākos risinājumus un samazinātu kļūdu risku. Tas nozīmē, ka pacienti saņem palīdzību pēc augstākajiem standartiem, skaidro dienestā.
Memoranda parakstīšanas laikā NMPD pārstāvji iepazīstinājuši viesus ar kardioloģijas pacientu aprūpi pirmsslimnīcas etapā, kā arī pārrunāja rekomendācijas, personāla sagatavošanu un kvalitātes kontroli. Šie pasākumi ļaus uzlabot infarkta atpazīšanu, paātrināt hospitalizāciju un stiprināt sabiedrības uzticību veselības aprūpes sistēmai, uzsver dienestā.