Mediķi vāc ziedojumus Ukrainas armijai

"Iepriekšējā ziedojumu akcijā mediķu atsaucība bija ļoti liela, ceru, ka tā būs arī šoreiz. Ziedojumu vākšana turpināsies pāris nedēļas, un, kad kāds no Ogres atkal dosies uz karadarbības zonu, nosūtīsim saziedoto, lai karavīri var pārlaist ziemu. Viņi faktiski cīnās arī par mums," saka SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs un piebilst, ka Ogres slimnīca ukraiņus atbalsta, arī nodrošinot viņiem darba vietas, un šobrīd slimnīcā dažādos darbos strādā jau 18 ukraiņu. Divi no viņiem nokārtojuši pirmā līmeņa latviešu valodas zināšanu pārbaudes eksāmenu un turpina mācīties, lai iegūtu otro līmeni.

"Daudzi no viņiem šoruden bija cerējuši atgriezties mājās, bet kaujas turpinās un atgriezties nav droši. Tie nav tikai ukraiņu ārsti, kas pie mums strādā, bet arī palīgpersonāls un medmāsas. Protams, mēs visi vēlamies, lai Ukraina karā uzvar, un rēķināmies, ka agrāk vai vēlāk daudzi ukraiņi vēlēsies atgriezties mājās. Lai kādā brīdī pēkšņi nepaliktu bez darbiniekiem, veicam plānveida darbu, lai papildinātu personālu ar vietējiem kadriem un varētu nodrošināt slimnīcas darbu vietējiem spēkiem," skaidro D. Širovs, piebilstot.



D. Širovs skaidro, ka pāris nedēļu laikā plānots pabeigt jaunās Dzemdību nodaļas pamatu izbūvi, lai līdz ziemai varētu izbūvēt karkasu un pievērsties iekšdarbiem.



Jautāts, vai slimnīcas Ambulatorajā nodaļā šogad vēl ir pieejami pakalpojumi par valsts kvotām, D. Širovs skaidro, ka kvotas beigušās laboratorijas izmeklējumiem, gandrīz arī rehabilitācijai, taču ir cerība, ka Nacionālais veselības dienests veiks ambulatoro kvotu pārdali, jo ir medicīnas iestādes, kurām ir kvotu neizpilde.



Runājot par citām aktualitātēm, SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs stāsta, ka šai ziemai nepieciešamais kurināmais, kas kopš 1999. gada ir malka, faktiski ir nodrošināts, lai bez bažām varētu apkurināt visas slimnīcas ēkas un pansionātu. "Protams, malkas cena ir ievērojami kāpusi, bet sauksim to par brīvības cenu. Šobrīd visvairāk mūs ietekmē elektrības cenas, kas ir trīskāršojušās. Slimnīca ir liels elektroenerģijas patērētājs. Datortomogrāfija, magnētiskā rezonanse, rentgena iekārtas visu laiku atrodas darbības režīmā un patērē ļoti daudz elektroenerģijas. Lai nodrošinātu sterilus instrumentus, mums ir daudz autoklāvu, arī tie patērē elektrību. Vienu mēnesi elektrības cena no 15 tūkstošiem eiro palielinājās līdz 46 tūkstošiem eiro. Sadārdzinājums 30 tūkstošu eiro mēnesī – tas ir daudz. Tie ir aptuveni 400 tūkstoši eiro gadā, ko maksājam par elektrību, neraugoties, ka mums ir arī saules paneļi. Vērsāmies pie slimnīcas darbiniekiem ar lūgumu lieki netērēt elektrību, piemēram, izslēgt gaismu gaiteņos, un tas deva rezultātu – mēnesī elektroenerģijas patēriņu samazinājām par vairākiem tūkstošiem eiro. Diemžēl, ņemot vērā visu cenu kāpumu, bijām spiesti palielināt pansionātā pakalpojuma cenu. Veicam aprēķinus, un, iespējams, būs izmaiņas arī ambulatoro maksas pakalpojumu cenrādī," skaidro D. Širovs.

Teksts un foto Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem