Izvērtējot situāciju, likumsargi norādīja, ka strīdi par īpašuma robežām risināmi civiltiesiskā kārtībā, vēršoties tiesā, kā arī ieteica vērsties Valsts policijā, gadījumā, ja radušās materiālas pretenzijas par iespējami sabojātu vai iznīcinātu mantu.
Svētdiena, 28. jūnijs, 2026 07:00
Meņģeles pagastā kaimiņi strīdas par robežstabiem
14. jūnija vakarā policijā saņemta informācija par konfliktu starp kaimiņiem Meņģeles pagastā.
Izsaucēja skaidroja – kaimiņi esot izrāvuši mērnieku uzstādītos robežstabus. Starp kaimiņiem jau ilgāku laiku pastāv domstarpības par īpašumu robežām.