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Kitija, Viestards, Viesturs
Svētdiena, 28. jūnijs, 2026 07:00

Meņģeles pagastā kaimiņi strīdas par robežstabiem

OgreNet/OVV
Meņģeles pagastā kaimiņi strīdas par robežstabiem
Foto: pexels.com. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Svētdiena, 28. jūnijs, 2026 07:00

Meņģeles pagastā kaimiņi strīdas par robežstabiem

OgreNet/OVV

14. jūnija vakarā policijā saņemta informācija par konfliktu starp kaimiņiem Meņģeles pagastā.
Izsaucēja skaidroja – kaimiņi esot izrāvuši mērnieku uzstādītos robežstabus. Starp kaimiņiem jau ilgāku laiku pastāv domstarpības par īpašumu robežām.

Izvērtējot situāciju, likumsargi norādīja, ka strīdi par īpašuma robežām risināmi civiltiesiskā kārtībā, vēršoties tiesā, kā arī ieteica vērsties Valsts policijā, gadījumā, ja radušās materiālas pretenzijas par iespējami sabojātu vai iznīcinātu mantu. 

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