"Mēs saņemam informāciju..." Polijas ārlietu ministrs brīdina, ka Krievija šogad gatavo kaut ko lielu

Kremlis varētu izmantot šo operāciju kā ieganstu turpmākai mobilizācijai, piebilda ministrs.
"Es uzskatu, ka [Krievijas diktatoram Vladimiram] Putinam ir nepieciešams iegansts mobilizācijai, tāpēc viņi varētu veikt uzbrukumu zem viltus karoga un paziņot Krievijas tautai: "Mums uzbrūk, un tādēļ mums ir jāmobilizējas"," klāstīja Sikorskis.
Pēdējos mēnešos Eiropas valstis atrodas pastiprinātas gatavības stāvoklī, ņemot vērā izlūkdienestu ziņojumus, ka Krievija varētu testēt NATO, veicot zināmas darbības, sākot no sabotāžas, kiberuzbrukumiem un dronu izmantošanas līdz pat ierobežotai militārai operācijai.
Jautāts par citiem iespējamiem Krievijas eskalācijas scenārijiem, viņš norādīja, ka "baltkrievi ir ļoti nobažījušies par to, ka varētu tikt iesaistīti karā".
Krievija būtu "traka", ja sāktu pilna mēroga iebrukumu kādā NATO valstī, atzina ministrs, piebilstot, ka sagaida kaut ko ne tik klaju, kas varētu arī apgrūtināt alianses 5. panta piemērošanu.
Lai gan Krievijas ekonomika ir saspringtā situācijā, Maskava varētu turpināt karu vēl vienu vai divus gadus, "ja vien Ukraina neiznīcinās vairāk nekā pusi no tās naftas pārstrādes jaudām", sacīja Sikorskis.
"Krievija uzskata, ka tai vēl ir divas kārtis, ko izspēlēt - mobilizācija un bargā ziema, kā arī Ukrainas enerģētikas tīkla, apkures sistēmu un lielāko uzņēmumu iznīcināšana," norādīja ministrs.
"Tas notiek un nodara kaitējumu Ukrainas ekonomikai. Taču arī ukraiņiem, kā sacīja [ASV] prezidents [Donalds] Tramps, ir kārtis, ko izspēlēt," viņš sacīja.
Ukraina pēdējos mēnešos ir pastiprinājusi savus tāldarbības triecienus, uzbrūkot naftas pārstrādes rūpnīcām un stratēģiski svarīgiem objektiem dziļi Krievijas teritorijā.
Savukārt Maskava turpina regulārus uzbrukumus Ukrainai, veicot triecienus civilajai infrastruktūrai, arī enerģētikas tīklam, cenšoties demoralizēt ukraiņus ziemas laikā.