Pirmdiena, 1. jūnijs, 2026 14:23

"Mieru un nebarot!" Jēkabpilī gaišā dienas laikā iedzīvotājus pārsteidz lācis

"Mieru un nebarot!" Jēkabpilī gaišā dienas laikā iedzīvotājus pārsteidz lācis
Ekrānkadri no A.Garkalna video
Jēkabpils novada pašvaldība informē, ka vakar, 31.maijā Jēkabpils pilsētā ieklīdušais lācis ir pametis pilsētas teritoriju. Līdz tam sociālā tīkla lietotāji jau steidzās dalīties ar nofilmēto lāci un viņa skrējienu pa vairākām pilsētas ielām. Komentētāji norāda, ka lācis pamanīts jau svētdien ap 14:00 dienā. Speciālisti informē, ka svarīgi atcerēties - savvaļas dzīvnieki parasti cenšas izvairīties no cilvēkiem. Netraucējot tiem pārvietoties, tiek veicināta to ātrāka un drošāka aiziešana no apdzīvotām vietām.

Tiek arī atgādināts - gadījumos, ja pamanāt lāci vai citu savvaļas dzīvnieku apdzīvotā vietā, lūdzam nekavējoties ziņot Pašvaldības policijai pa bezmaksas informatīvo tālruni +371 80700020

Vienlaikus preventīvi atgādinām, kā rīkoties gadījumos, ja sastopat lāci:
• netuvoties dzīvniekam un nefotografēt un nefilmēt;
• netraucēt tā pārvietošanos un neaizšķērsot tam ceļu;
• saglabāt mieru, lēnām atkāpties drošā attālumā;
• nebarot dzīvnieku un nepiesaistīt tā uzmanību;
• par novērojumu nekavējoties informēt atbildīgos dienestus.

