Tiek arī atgādināts - gadījumos, ja pamanāt lāci vai citu savvaļas dzīvnieku apdzīvotā vietā, lūdzam nekavējoties ziņot Pašvaldības policijai pa bezmaksas informatīvo tālruni +371 80700020
Vienlaikus preventīvi atgādinām, kā rīkoties gadījumos, ja sastopat lāci:
• netuvoties dzīvniekam un nefotografēt un nefilmēt;
• netraucēt tā pārvietošanos un neaizšķērsot tam ceļu;
• saglabāt mieru, lēnām atkāpties drošā attālumā;
• nebarot dzīvnieku un nepiesaistīt tā uzmanību;
• par novērojumu nekavējoties informēt atbildīgos dienestus.