Militārajā bāzē "Lielvārde" aizvadīta NATO mediju diena

Pasākuma laikā bija apskatāma Latvijas bezpilota lidaparātu pārtvērēja “Blaze” demonstrācija, kā arī Spānijas vidējās darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības sistēma NASAMS. Tāpat bija iespēja apskatīt Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto gaisa spēku rīcībā esošos lidaparātus, tostarp Vācijas Gaisa spēku iznīcinātāju “Eurofighter”, kas uz laiku pastiprina Latvijas gaisa telpas aizsardzību un Kanādas bruņoto spēku helikopteru CH147 “Griffon”.
Mainīgā ģeopolitiskā vide un pieaugošie apdraudējumi nosaka nepieciešamību NATO gaisa aizsardzības spējas attīstīt tālāk par tradicionālo gaisa telpas patrulēšanu. Lai reaģētu uz plašāku iespējamo gaisa draudu spektru, NATO ir atjauninājusi savu integrētās gaisa un pretraķešu aizsardzības operacionālo plānu. Šīs pārmaiņas iezīmē stratēģisku domāšanas maiņu: no gaisa telpas kontroles un patrulēšanas misijām alianses pārslēdzas uz aktīvu daudzslāņu aizsardzību, nodrošinot vienotu un elastīgu pieeju visiem gaisa apdraudējumiem neatkarīgi no to veida, norāda Aizsardzības ministrija.