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Ceturtdiena, 23. jūlijs, 2026 17:38

Militārajā bāzē "Lielvārde" nolaidīsies NATO AWACS gaisa kuģis

NBS/OgreNet
Militārajā bāzē "Lielvārde" nolaidīsies NATO AWACS gaisa kuģis
Foto: mil.lv
Ceturtdiena, 23. jūlijs, 2026 17:38

Militārajā bāzē "Lielvārde" nolaidīsies NATO AWACS gaisa kuģis

NBS/OgreNet

Piektdien, 31. jūlijā, Nacionālo bruņoto spēku militārajā bāzē "Lielvārde" nolaidīsies NATO agrīnās brīdināšanas un kontroles sistēmas (AWACS) gaisa kuģis E-3A.

NATO E-3A AWACS gaisa kuģi tiek dēvēti par alianses "acīm debesīs". Tie nodrošina gaisa telpas novērošanu, agrīno brīdināšanu, kaujas vadību, komandvadību un sakarus, sniedzot NATO visaptverošu informāciju par situāciju gaisa telpā. AWACS gaisa kuģa raksturīgākā pazīme ir virs fizelāžas izvietotais rotējošais radars, kas ļauj lielā attālumā atklāt un izsekot gaisa kuģus un citus objektus. Iegūtā informācija tiek apkopota un reāllaikā nodota NATO komandvadības struktūrām, tādējādi stiprinot alianses situācijas izpratni un spēju savlaicīgi reaģēt uz iespējamiem apdraudējumiem.

NATO E-3A vienība ir alianses pirmā integrētā daudznacionālā lidojošā vienība. Tās personālu un gaisa kuģu apkalpes veido NATO dalībvalstu pārstāvji, savukārt vienības pastāvīgā bāze atrodas Geilenkirhenē, Vācijā. AWACS gaisa kuģu klātbūtne Baltijas reģionā ir nozīmīga NATO kolektīvās aizsardzības un atturēšanas pasākumu sastāvdaļa, kas sekmē sabiedroto gaisa telpas nepārtrauktu novērošanu un aizsardzību.

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