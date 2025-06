Militārajā bāzē “Lielvārde” norisināsies Gaisa spēku štāba priekšnieka atvaļināšanas ceremonija

Pulkvežleitnants dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos uzsāka 1995. gada 4. septembrī un mācījās Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā līdz 1999. gadam. Uzreiz pēc studijām uzsāka dienestu Gaisa spēkos. No 2014. gada līdz 2015. gadam mācījās Baltijas aizsardzības koledžā (Baltic Defence College) Igaunijā, pēc absolvēšanas turpinot dienestu Apvienotajā štābā. No 2016. gada līdz 2019. gadam dienests turpinājās Gaisa spēkos. No 2019. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam tika iecelts Aizsardzības ministrijas militārās pārstāvniecības NATO/ES (Briselē), virsnieka militārajā pārstāvniecībā NATO/ES struktūrās amatā.

Gaisa spēku Štāba priekšnieka amatā stājies 2022. gada 1. augustā. Amatā pavadīti trīs dinamiski un attīstības pilni gadi. Štāba darbā ir palīdzējis augt, attīstīties un nebaidīties no jauniem izaicinājumiem. Ar savu piemēru parādījis, ka ar mērķtiecību un komandas darbu iespējams sasniegt jebko. Dienesta laikā apbalvots ar Nacionālo bruņoto spēku, Gaisa spēku komandiera goda zīmēm un goda rakstiem, kā arī ārvalstu apbalvojumiem par centību.