Ministrija: Droša mikromobilitāte pirmkārt ir paša braucēja atbildība

Ņemot vērā ceļu satiksmes negadījumos gūto traumu statistikas datus un mediķu ieteikumus, no pagājušā gada Ceļu satiksmes noteikumos (CSN) ir noteiktas stingrākas prasības elektroskrejriteņu lietošanā. Savukārt no 2025. gada jūlija stājas spēkā jauns regulējums, kas nosaka, ka arī elektroskrejriteņiem būs nepieciešama OCTA. Saskaņā ar šībrīža prognozēm elektroskrejriteņiem OCTA polise, līdzīgi kā mopēdiem, varētu izmaksāt no 24 līdz 50 eiro gadā.

"Mikromobilitāte dod iespēju pārvietoties ātrāk un ērtāk, vienlaikus, ja netiek ievērotas CSN prasības, mēs apraudam savu un citu satiksmes dalībnieku drošību. Lai brauciena rezultāts nebūtu paša vai citu cilvēku trauma, aicinu vispirms apgūt braukšanas iemaņas ar elektroskrejriteni, zināt un ievērot CSN, kā arī vienmēr satiksmē izturēties cieņpilni. Pilsētvides infrastruktūra visur nav pielāgota mikromobilitātes vajadzībām, tas jāņem vērā, izvēloties braukšanas maršrutus," aicina SM Sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta direktores vietnieks Jānis Kalniņš.

CSN paredz, ka elektroskrejriteņu vadītājiem vecumā līdz 17 gadiem, braucot ar šo mikromobilitātes rīku, obligāti ir jālieto aizsargķivere un sliktas redzamības vai intensīvas satiksmes apstākļos vēlams apģērbs ar gaismu atstarojošiem elementiem, piemēram, atstarojoša veste.

Lai mazinātu iespējamos riskus, elektroskrejriteņu vadītājiem jābrauc ar ātrumu, kas neapdraud ceļu satiksmes drošību un nepārsniedz maksimālo atļauto ātrumu - 25 km/h. Braukšana atļauta pa brauktuvi tikai vietās, kur atļautais braukšanas ātrums nepārsniedz 50 km/h. Braucot pa ietvi ir jābrauc lēnāk - atbilstoši cilvēku plūsmai, dodot priekšroku gājējiem, atzīmē SM.

Elektroskrejriteņu reģistrācija ir obligāta, ar nereģistrētiem elektroskrejriteņiem piedalīties ceļu satiksmē ir aizliegts. Tas attiecas arī uz pašizgatavotiem vai pārbūvētiem elektroskrejriteņiem. Elektroskrejriteņa reģistrāciju veic Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD). Reģistrēt elektroskrejriteni var e-CSDD, izmantojot tiešsaistes pakalpojumu, vai CSDD klientu apkalpošanas centros klātienē.

Ir stājusies spēkā arī jauna kārtība attiecībā uz elektroskrejriteņu piespiedu pārvietošanu, ja tie traucē citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, norāda SM. Jaunā kārtība paredz, ka evakuēt varēs arī nepareizi novietotus un satiksmi traucējošus velosipēdus, elektroskrejriteņus un velorikšas, kā to nosaka grozījumi noteikumos par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa.

SM pārstāvji arī aicina brīvprātīgi reģistrēt velosipēdus, jo, ja velosipēdu atzīs par ilgstoši atstātu uz ceļa, to pārvietos uz speciālo stāvvietu. Par ilgstoši atstātu uz ceļa to atzīs un lems par tā pārvietošanu uz speciālo stāvvietu tikai tad, ja tas atrodas vietā, kur traucē pārvietoties citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, ilgāk par astoņām stundām kopš brīža, kad velosipēdam, kam nav iespējams noskaidrot piederību, ir piestiprināta brīdinājuma uzlīme.

Tāpat, ja tas atradīsies vietā, kur tas netraucē ceļu satiksmei, bet netiks izmantots vismaz 45 diennaktis, kopš tam pielīmēta brīdinājuma uzlīme, tas tiks atzīts par ilgstoši atstātu uz ceļa.

SM pārstāvji atgādina, ka tādi paši noteikumi tiek attiecināti arī uz elektroskrejriteņiem un velorikšām.

Informācija par drošu mikromobilitāti, kā arī zināšanu pārbaudes testi un izglītojoši video jauniešiem apskatāmi vietnē asvalters.lv.