Notikums fiksēts Ogres novada pašvaldības policijas videonovērošanas sistēmā, turklāt ekspozīcijas ēkas “Brīvības ceļš” novērošanas kamera arī ir iemūžinājusi vandaļa rīcību, kur viņš saskatāms daudz labāk, jo no kopējām kamerām iegūtajos kadros viņš redzams vien no mugurpuses.
Neatkarības laukumā ir izvietoti vides objekti “Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri” un “Latviešu brīvības klints”. Tie simbolizē latviešu tautas alkas pēc brīvības dažādos vēstures posmos. Tieši šajā kontekstā uzraksta parādīšanās tiek uztverta kā mērķtiecīga ļaunprātība. Ogres Vēstures un mākslas muzeja vēsturnieks Gunārs Rusiņš notikušo raksturo kā nenoliedzamu provokāciju, kas, pēc viņa teiktā, varētu būt saistīta ar Ukrainas tematiku un potenciāli vērsta uz prokrieviskas publikas uzmanības pievēršanu muzeja ekspozīcijai. “Tas ir tīri provokatīvs gājiens – tieši šajā brīdī, Lāčplēša dienas priekšvakarā, tas darīts ar konkrētu nolūku. Minēto spēku uzmanība ar mūsu pašu LTV sižetiem ekspozīcijai tikusi pievērsta arī iepriekš – gan vēstot par tajā izstādītā krievu karavīra formastērpu, gan muzeja pakāpieniem, kas tapuši no okupācijas režīmu slavinošiem pieminekļiem,” uzskata G. Rusiņš, piebilstot, ka viens no uzrakstiem bija pie skulptūrām laukuma vidū, otrs – pretī, pie iebrauktuves no degvielas uzpildes stacijas puses. Visticamāk, uzraksti tapuši steigā, uzpūšot ar krāsas baloniņu, jo vienā no tiem pieļauta gramatiska kļūda.
Muzeja darbinieki cer, ka no papildu kameras iegūtais ieraksts ļaus likumsargiem ātrāk noskaidrot rakstītāja personību un saukt pie likumā paredzētās atbildības par sveša īpašuma tīšu bojāšanu. Policija turpina notikušā izmeklēšanu.