Volmārs pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā devās aizstāvēt Ukrainu, uzskatot, ka, apturot agresoru Ukrainā, tiek aizsargāta arī Latvijas drošība. Kara laikā viņš guva smagus ievainojumus un zaudēja abas kājas.
"Kad sākās karš Ukrainā, Uldis devās aizstāvēt Ukrainu ar pārliecību, ka tādā veidā viņš aizstāv arī Latviju. Apturot okupantus Ukrainā, viņi nekāps uz Latvijas zemes," raksta Helmanis, "bet tagad viņa sirds ir apstājusies."
Sociālajos tīklos publicētajā ierakstā Helmanis dalījās arī ar video, kas uzņemts 2025. gada 4. maijā Ogrē, Neatkarības laukuma un Brīvības ceļa muzeja atklāšanas dienā: "Video Uldis klausās dziesmu “Za terekonami”, ko izpilda dziesmas autors ukraiņu karavīrs Miša. Šajā video ir gan dziedātājam, gan klausītājam laiks apstājies.Viņi atcerās savas kaujas un kritušos biedrus.
Uldi, mums Tu vienmēr būsi varonis. Lai Tev gaišas debesis!" raksta Helmanis.