Pirmdiena, 08.06.2026 23:13
Frīda, Frīdis, Mundra
Pirmdiena, 08.06.2026 23:13
Frīda, Frīdis, Mundra
Pirmdiena, 8. jūnijs, 2026 21:32

Mūžībā devies Ukrainas aizstāvis Uldis Volmārs

Mūžībā devies Ukrainas aizstāvis Uldis Volmārs
Foto: Ekrānuzņēmums
Pirmdiena, 8. jūnijs, 2026 21:32

Mūžībā devies Ukrainas aizstāvis Uldis Volmārs

"Šodien saņēmām sēru vēsti. Uldis Volmārs ir aizgājis mūžībā", tā sociālajos tīklos paziņojis bijušais Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Volmārs pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā devās aizstāvēt Ukrainu, uzskatot, ka, apturot agresoru Ukrainā, tiek aizsargāta arī Latvijas drošība. Kara laikā viņš guva smagus ievainojumus un zaudēja abas kājas.

"Kad sākās karš Ukrainā, Uldis devās aizstāvēt Ukrainu ar pārliecību, ka tādā veidā viņš aizstāv arī Latviju. Apturot okupantus Ukrainā, viņi nekāps uz Latvijas zemes," raksta Helmanis, "bet tagad viņa sirds ir apstājusies."

Sociālajos tīklos publicētajā ierakstā Helmanis dalījās arī ar video, kas uzņemts 2025. gada 4. maijā Ogrē, Neatkarības laukuma un Brīvības ceļa muzeja atklāšanas dienā: "Video Uldis klausās dziesmu “Za terekonami”, ko izpilda dziesmas autors ukraiņu karavīrs Miša. Šajā video ir gan dziedātājam, gan klausītājam laiks apstājies.Viņi atcerās savas kaujas un kritušos biedrus. 

Uldi, mums Tu vienmēr būsi varonis. Lai Tev gaišas debesis!" raksta Helmanis.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?