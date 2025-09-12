Piektdiena, 12.09.2025 22:07
Nākamnedēļ policija pastiprināti rūpēsies par satiksmes drošību

Nākamnedēļ policija pastiprināti rūpēsies par satiksmes drošību
Foto: Valsts policija
Nākamnedēļ policija pastiprināti rūpēsies par satiksmes drošību

Leta

Nākamnedēļ Valsts policija (VP) pastiprināti rūpēsies par satiksmes drošību un uzraudzīs satiksmes dalībniekus, informēja VP.

No 16.septembra līdz 22.septembrim visās Eiropas Savienības dalībvalstīs norisināsies Eiropas ceļu policijas tīkla "ROADPOL" organizētā ikgadējā akcija "ROADPOL Drošības dienas".

Tāpat šīs akcijas laikā, 18.septembrī, norisināsies "Eiropas diena bez ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem". Akcijas mērķis ir kopīgiem spēkiem panākt, lai šajā laikā uz Eiropas ceļiem nebūtu neviena ceļu satiksmes negadījuma ar bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem.

Šīs nedēļas laikā policija pastiprināti rūpēsies par satiksmes drošību un uzraudzīs satiksmes dalībniekus. Papildu ikdienas satiksmes uzraudzībai pastiprināta uzmanība tiks pievērsta mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku - velosipēdistu, elektroskrejriteņu un motociklu vadītāju - drošībai, drošības jostu un bērnu sēdeklīšu lietošanas nosacījumu ievērošanai, kā arī uzraudzīs, vai autobraucēji nevada transportlīdzekli, būdami alkohola reibumā.

