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Otrdiena, 3. novembris, 2026 14:53

Naktī zem nulles un iespējams pirmais apledojums

OgreNet / Leta
Naktī zem nulles un iespējams pirmais apledojums
Ilustratīvs attēls
Otrdiena, 3. novembris, 2026 14:53

Naktī zem nulles un iespējams pirmais apledojums

OgreNet / Leta

Trešdien naktī un no rīta daudzviet Latvijā gaisa temperatūra noslīdēs mazliet zem nulles, atsevišķos ceļu posmos veidosies apledojums, prognozē sinoptiķi. Minimālā gaisa temperatūra būs -3..+3 grādi, vietām piekrastē - līdz +7 grādiem. Mākoņu daudzums galvenokārt būs neliels, nakts sākumā vietām īslaicīgi līs. Pūtīs lēns ziemeļu, ziemeļrietumu vējš, nakts sākumā piekrastē tas būs stiprāks - ar brāzmām līdz 15 metriem sekundē.

Dienas gaitā debesis daudzviet apmāksies un vietām - galvenokārt Vidzemē, sākot no ziemeļrietumiem, - gaidāmi nelieli nokrišņi. Pūtīs lēns vējš, vakarā piekrastē gaidāmas rietumu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs no +3..+5 grādiem valsts austrumos līdz +11 grādiem piekrastē.

Rīgā nakts sākumā īslaicīgi līs, no rīta un dienā uzspīdēs saule, pēcpusdienā debesis apmāksies, iespējams neliels lietus. Brāzmainu ziemeļu vēju nomainīs lēns vējš, kas iegriezīsies no rietumiem. Minimālā gaisa temperatūra rīta stundās būs no -1 grāda vietām Pierīgā līdz +7 grādiem Jūrmalā; pēcpusdienā un vakarā gaiss iesils līdz +8..+9 grādiem.

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