Naktī zem nulles un iespējams pirmais apledojums

Dienas gaitā debesis daudzviet apmāksies un vietām - galvenokārt Vidzemē, sākot no ziemeļrietumiem, - gaidāmi nelieli nokrišņi. Pūtīs lēns vējš, vakarā piekrastē gaidāmas rietumu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs no +3..+5 grādiem valsts austrumos līdz +11 grādiem piekrastē.
Rīgā nakts sākumā īslaicīgi līs, no rīta un dienā uzspīdēs saule, pēcpusdienā debesis apmāksies, iespējams neliels lietus. Brāzmainu ziemeļu vēju nomainīs lēns vējš, kas iegriezīsies no rietumiem. Minimālā gaisa temperatūra rīta stundās būs no -1 grāda vietām Pierīgā līdz +7 grādiem Jūrmalā; pēcpusdienā un vakarā gaiss iesils līdz +8..+9 grādiem.