«Nameja» scenārijā draudi Ogrei novērsti

«Nameja» aktīvās fāzes noslēguma ceremonija Ogrē noritēja lielā valsts karoga pakājē, pulcējot mācību dalībniekus no Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona. Komandiera Pētera Plečkena īsais rezumējums zemessargiem – uzdevums izpildīts sekmīgi. Piektdien, izspēlējot mācību scenāriju, sprādzienbīstamais priekšmets pašvaldības domē tika atrasts. Izlūki savu darbu paveica un ienaidnieka savervētos un novadā iesūtītos sabotierus atrada. Sliktie tika neitralizēti, un, kā sacīja komandieris: «Tagad mēs droši varam doties mājās, jo slikto vairs nav.» Un jāpaļaujas, ka tā notiktu reālajā dzīvē.

Komandieris pauda pateicību arī citiem mācībās iesaistītajiem dienestiem – Valsts un Pašvaldības policijām, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un, jo īpaši, pašvaldībai, kas atvēlēja domes ēku mācībām. Dažus vārdus zemessargiem teica arī novada mērs Egils Helmanis, vēlot, kaut šajās mācībās iegūtās zināšanas nenāktos pielietot īstajā dzīvē. Laiki ir ļoti nemierīgi. Krievi karā Ukrainā iesaista milzīgus spēkus. Tāpēc arī mums Latvijā jāturpina audzēt spējas un skaitlisko sastāvu. Arī vēlāk sarunā ar OVV mērs uzsvēra: «Redzot to, kas Ukrainā notiek, un to pretējo pusi ar viņu neizsmeļamo cilvēkresursu. Viņi katru dienu var nāvē aizsūtīt 100 kaujiniekus. Mums ir jārēķinās ar to. Man ir prieks šodien mūsu ielās redzēt tik daudz karavīru un zemessargu, bet viņiem jābūt vēl piecreiz vairāk. Tad mēs varēsim droši nostāvēt tos nepieciešamos mēnešus līdz papildspēku atnākšanai.»

«Nameja» svinīgā ceremonija noslēdzās ar apbalvojumu un dienesta pakāpju piešķiršanu zemessargiem, kā arī kapelāna uzrunu. Bataljons droši atgriezās bāzē. Ogrē viss mierīgi.

«Ogres Vēstis Visiem» uz īsu sarunu aicināja Zemessardzes 54. kaujas atbalsta bataljona komandieri, pulkvežleitnantu PĒTERI PLEČKENU.

– Pastāstiet, lūdzu, kāds bija mācību scenārijs.

– Tas kopējais scenārijs bija hibrīdoperācijas. Novada teritorijā iefiltrējušies naidīgās valsts speciālie spēki, kas vervē cilvēkus, rekrutē viņus, apmāca un veic dažādas diversijas. Kā, piemēram, met sprāgstvielas militārajās bāzēs, mēģina uzspridzināt domi. Nodarbojas ar tāda tipa aktivitātēm. Tas, ko izdarījām mēs – mēs sākām intensīvu patrulēšanu, izlūkinformācijas ievākšanu, identificējām šīs personas, identificējām transportlīdzekļus, ar ko tās pārvietojās. Veicām izlūkinformācijas analīzi, atradām, kur viņi bāzējas, un beigās arī neitralizējām. Līdz ar ko Ogres novadā tagad viss ir kārtībā.

– Vai visi mācību uzdevumi tika īstenoti, kā plānots? Kas izdevās, kas neizdevās?

– Visi mērķi tika sasniegti. Protams, ir virkne sīkumu, pie kā jāpiestrādā. Bet tas ir normāls mācību process, kur jāidentificē lietas, kas jāuzlabo. Bet lielais secinājums – spējas mums ir, un šobrīd vairāk jāstrādā nevis uz šo spēju attīstību, bet uzturēšanu.

– Šīs ir visaptverošās valsts aizsardzības mācības, kurās iesaistīti arī citi dienesti, komersanti, pašvaldības. Kā tas izpaudās mūsu novadā?

– Mums bija kārtīga sadarbība ar Ogres novada domi, ar civilās aizsardzības ekspertiem, ar priekšsēdētāju, ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, kas mums ļoti palīdzēja izspēlēt incidentus ar ugunsgrēkiem bāzē. Valsts policiju, Pašvaldības policiju.

– Kā notika domes evakuācija piektdien?

– Dome pati nodarbojās ar evakuāciju. Mūsu atbildība bija neitralizēt spridzekli, ar ko mēs arī veiksmīgi tikām galā.

– Un kur tas atradās?

– Trešajā stāvā.

– Mācību laikā daudz vairāk karavīru un zemessargu atrodas ielās. Kā to uztver sabiedrība?

– Ļoti pozitīvi. Tantiņas mūs baro ar āboliem un bumbieriem, bērni māj ar rokām un salutē. Un kopumā šajās mācībās netika novērots neviens incidents, kur būtu kāds no civilās sabiedrības negatīvs signāls bijis. Tas nozīmē, ka sabiedrība saprot, ko mēs darām, sabiedrība saprot, ka ir nepieciešama Zemessardze un arī šādi treniņi ir vajadzīgi.

– «Namejs» turpināsies visa septembra garumā. Vai arī Ogres bataljons ir iesaistīts?

– Jā, tagad mēs esam iesaistīti kā lomu spēlētāji citām brigādēm. Arī kā lomu spēlētāji, lai trenētu brigāžu štābus. Mums ir daudz darāmā.

– Noslēgumā– rezumējot šo mācību rezultātus un varbūt arī pēdējos gados sasniegto– cik droši varam justies Ogres novadā?

– Absolūti droši! Jūs taču redzējāt šodien to pulku, kas stāvēja noslēguma ceremonijā. Un uz jautājumu, vai mēs esam gatavi, viņi atbildēja – tieši tā! Es negribētu pret tiem vīriem un sievām cīnīties.

Es gribu ar viņiem kopā aizstāvēt Latviju!

– Paldies par sarunu!

– Turamies!