Narkotiku reibumā iebrauc Ogres upē

Notikuma vietā ieradās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, kuri nekavējoties ar laivu devās glābt personas. Arī aculiecinieki ar laivu devās palīgā. Tuvojoties laivai, sieviete no automašīnas jumta ielēca ūdenī un peldēja krasta virzienā, kur VUGD darbinieki viņu sagaidīja un palīdzēja izkāpt no ūdens, pēc kā viņa aizvesta uz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transportlīdzekli, kur veikta sievietes apskate. Tikmēr VUGD darbinieki no transportlīdzekļa jumta nocēla vīrieti, kuru nogādāja krastā, un arī NMPD brigāde veica viņa apskati. NMPD darbinieki paskaidroja, ka abas personas, iespējams, ir narkotisko vielu reibumā un nepieciešams viņas hospitalizēt uz Gaiļezera slimnīcu Rīgā. Noskaidroti personu dati. Vīrietis, rīdzinieks, jau agrāk nonācis likumsargu redzeslokā par dažādiem pārkāpumiem.Valsts policijas darbinieki par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vielu reibumā uzsākuši kriminālprocesu. Sākti arī divi administratīvā pārkāpuma procesi par satiksmes negadījumu un to, ka auto nav reģistrēts noteiktā kārtībā. Notikušais piesaistījis ļoti daudz interesentu, kuri pulcējušies upmalā vērot incidenta seku likvidēšanu.