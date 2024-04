Narkotiku sērgas tvērienā

Vieglo narkotiku lietotāji sākotnēji ne ar ko neatšķiras no vienaudžiem. Viņi apmeklē skolu, ārpusskolas nodarbības, mājās ir izdarīgi un paklausīgi. Jā, varbūt reizēm ir pārlieku jautri un pļāpīgi, reizēm noslēgti, bet vecāki to noraksta uz pusaudža gadiem. Daudziem tas patiesi arī paliek tikai jaunības eksperiments, bet daļa veido policijas statistiku, turklāt tā ir tikai aisberga redzamā virsotne, jo narkomānija lielākoties ir latenta, it īpaši mūsdienās, kad iegādāties narkotiskās vielas ir gandrīz tik pat viegli, kā veikalā nopirkt maizi. To sekmē dažādas domubiedru vietnes sociālajos tīklos, turklāt nopirkt šīs vielas iespējams, kā moderni mēdz teikt, bezkontakta ceļā un policijai pieķert pārdevējus kļūst aizvien grūtāk.

Pērn Ogres apkaimē izņemti 6,8 kg

Statistikas dati liecina, ka 2022. gada Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirknī bija uzsākti 24 kriminālprocesi par narkotisko vielu nelikumīgu apriti, izņemts aptuveni puskilograms narkotisko vielu. 2023. gadā, paplašinoties apkalpojamajai teritorijai un pārtopot par Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirkni, kura pārziņā ir Ogres un Salaspils novads, uzsākti 27 kriminālprocesi par narkotisko vielu nelikumīgu apriti. Kopumā izņemti aptuveni 6,8 kilogrami narkotisko vielu. Papildus tam Ropažu pusē atklāta narkotiku ražotne, atsavinot aptuveni vienu tonnu metadona starpproduktu un aptuveni divas tonnas izejvielas materiālu. Visticamāk, šīs vielas nonāca arī pie klientiem Ogres novadā.

Policijas pārstāvji gan atzīst, ka situācija narkotiku aprites jomā Ogres apkārtnē kopumā pērn vērtējama līdzīga kā 2022. gadā, lai gan, kā jau iepriekš minēts, izņemto narkotiku apjoms ir audzis. Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska norāda, ka pieaugums vērojams tieši sintētisko narkotiku (amfetamīns, metamfetamīns, sintētiskie opioīdi) izņemšanas apjomā. Diemžēl arī Eiropā kopumā vērojama tendence, ka sintētiskās narkotikas kļūst populārākas lietotāju vidū, it īpaši jauniešu, kuri tās izmēģina jau skolas solā.

Ogrēnietis Artūrs jeb Aftoarča, kurš jau daudzus gadus turpina iziet Metadona programmu, lai atbrīvotos no narkotiku atkarības, kolēģiem no EdartLV stāsta, ka pirmo reizi narkotikas pamēģinājis, mācoties tehnikumā. Taču viss sācies ar alkoholu.

No vienas atkarības citā

«Mācoties tehnikumā, daudz dzēru, gan starpbrīžos, gan pusdienlaikā. Divus gadus no vietas nodzēru. Naudu vajag, pazūd paškritika, retāk maini drēbes, izskaties netīrs, tāda nolaidības sajūta kā alkoholiķiem – iziešu tāpat ārā, normāls esmu. Pusdienās dzērām alu, hektoru, visu maisījām, staigājām pa ielu. Tā bija ziema. Iegājām klasē, bija angļu valoda. Pēc 10 minūtēm mani sāka māzēt, nogulēju visu lekciju. Kaut kā aizgāju līdz tualetei, izvēmos, ātrie aizveda. Man bija tikai 16 un 3,17 promiļu. No tā laika alkoholu vairāk nelietoju,» stāsta Artūrs, kura vienu atkarību nomainīja cita. Viņš turpina: «Sēdēju uz amfetamīna. Mamma saprata, ka lietoju. Viņa aizgāja pie narkologa, un viņš pastāstīja, ka jābūt lielām acu zīlītēm. Sēžu pie datora, mamma nāk ik pēc 20 minūtēm – Artūr, tu negribi ēst? Tu negribi gulēt? No amfetamīna diennakti negribas ne ēst, ne gulēt. Tas mani tā besīja. Pārgāju uz suboteksu, heroīnu, tramadolu. Tā ir smagākā grupa. Pirmās divas reizes man iedūra, es neskatījos, trešajā reizē pats paņēmu kaifu – bakstīju rokas un kaut kā iemācījos. Durties sāku, vēl ejot skolā. Nebija, kur izmest šprices. Stundu laikā aizskrēju pie dīlera. Tikmēr skolotāja apskatīja mugursomu, tur šprices. Somu atdeva mammai, tā viņa uzzināja. Ar laiku dzīvoju uz ielas, mani no mājām izdzina, jo visu biju iznesis – tehniku, māsai drēbes. Kad nebija naudas špricēm, ņēmu jebkuru šprici, tā kārtīgi izskaloju. Nebija laika iet līdz aptiekai. Saķēru A un C hepatītu. Ziemā visi guļ siltās gultiņās, es pa svešām kāpņu telpām klīdu. Iedūros un uzreiz gāju meklēt naudu nākamajai devai – zagu, muhļīju. Biju vergs. Tā ir bedre, tas nav to vērts. Tā ir īsa dzīve. Sākumā viss ir skaisti, bet pēc tam redzi, ka samazinās draugu loks, uzticība, zudīs saikne ar vecākiem. Tas viss velk lejup.»

80 procenti draugu jau miruši

Tagad Artūram jau ir 34 gadi, 2. grupas invaliditāte un mājās teju vai vesela aptieka – dienā jādzer astoņas dažādas tabletes un vēl metadons. To viņš lieto jau 14 gadu, lai, kā pats saka, nokāptu no heroīna, taču atteikties no metadona joprojām nespēj.

Artūram izdevies iegūt vidējo profesionālo izglītību – viņš ir konditors, tiesa gan, savā mūžā ne dienu nav strādājis. Viņam nav arī ģimenes, ko ļoti vēlētos, bet to būtu grūti savienot ar atkarību. «Nekādus plānus neplānoju, šodien esi dzīvs, bet rīt varbūt nomiršu,» tā Artūrs. Jautāts, ko gribētu teikt jauniešiem, kuri šobrīd vēl tikai sāk interesēties par narkotikām, viņš atzīst, ka ir jābūt mugurkaulam pateikt – nē!

«Tu nepīpē, tu to nedari, vēl ko nedari – tu nebūsi mūsu bariņā. Jā, bet pagriez muguru un vienkārši aizej! Tev pēc pāris gadiem būs ģimene, sieva, bērni, bet viņi nonāks kapā. Izvēloties narkotikas, ir tikai trīs ceļi – slimnīca, cietums, kaps. Vajag turēties pie pozitīviem cilvēkiem, bet tiem, kuri smēķē un lieto alkoholu, pagriezt muguru. Esmu par skaidru dzīvi! Apdolbīties – tā nav laime, par to jāraud. Arī ar metadonu nevar atmest vienā dienā. Kādreiz braucu katru rītu pēc metadona uz Salaspili – izdzer krūzīti un brauc mājās, vienkārši pazaudēts rīts, jo Ogrē ilgstoši nav narkologa. Tagad man dod devu uz nedēļu. No rīta piecelies, ieēd, iedzer visas zāles un dzīvo. Gribu, lai jaunieši saprot, ka tā ir bedre, ka tās ir važas, ka draugs tev nekad narkotikas nepiedāvās. Ja piedāvā – tas nav draugs. 80 procenti cilvēku, ar kuriem kopā uzaugu, narkotiku dēļ jau ir miruši – kāds 20, kāds 25 gados, kāds nesen. Narkomānija ir kā epidēmija. Nav bijušo narkomānu. Tas varbūt ir viens procents, kas tiešām spēj atmest. Esmu kristīts. Katru vakaru saviem vārdiem Dievam pateicos, ka vēl esmu dzīvs,» saka Artūrs.

Uzziņa:

Metadona programma ir ārstēšanas terapija, kuras laikā narkomāniem, kuri iepriekš lietojuši opiātus – heroīnu, magoņu ekstraktu un citus, tos aizvieto ar speciālu ārstniecisku līdzekli. Metadona aizvietojošā terapija ir valsts apmaksāta narkomānu ārstēšana – veids, kā ar laiku atbrīvoties no narkotiku atkarības.