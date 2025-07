Narkotirgonim – cietumsods

Zemgales rajona tiesa Jelgavā šā gada 17. aprīlī atklātā tiesas sēdē iztiesāja krimināllietu, kurā Modris C. (vārds mainīts) apsūdzēts par neatļautu psihotropo vielu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu realizācijas nolūkā un mēģinājumu to neatļauti realizēt.

2022. gada 20. septembrī Modris pie kāda tirdzniecības centra vienojās par psihotropās vielas – amfetamīna – realizēšanu par 30 eiro izmeklēšanas eksperimenta veicējam. Saprotams, tobrīd narkotirgonis pat nenojauta, ka viņam ir izliktas lamatas. Satiekoties norunātajā laikā un vietā, apsūdzētais no izmeklēšanas eksperimenta veicēja saņēma 30 eiro par amfetamīnu un solīja to pēc 15–20 minūtēm atvest, un konspirācijas nolūkā tikties citā iepriekš norunātā vietā.

Turpinot savas noziedzīgās darbības, Modris realizācijas nolūkā no personas, pret kuru uzsākts cits kriminālprocess, neatļauti iegādājās baltas krāsas pulverveida vielu ar kopējo masu 1,26 grami, kas satur 18% jeb 0,22 gramus amfetamīna. Realizācijas nolūkā iegādājies minēto vielu, viņš to no iegādes brīža neatļauti glabāja pie sevis un pārvadāja ar velosipēdu pa pilsētu.

Modrim realizēt minēto vielu izmeklēšanas eksperimenta veicējam neizdevās no viņa gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jo policija Modri aizturēja un narkotisko vielu izņēma.

Tiesas sēdē apsūdzētais savu vainu viņam izvirzītajā apsūdzībā atzina pilnībā un lūdza neveikt pierādījumu pārbaudi tiesas izmeklēšanā. Tam piekrita visi procesa dalībnieki.

Par apsūdzētā atbildību mīkstinošu apstākli tiesa atzina savas vainas atzīšanu un izdarītā nožēlošanu. Savukārt par apsūdzētā atbildību pastiprinošiem apstākļiem tiesa uzskatīja to, ka noziedzīgais nodarījums veido recidīvu un tas izdarīts psihotropo vielu ietekmē.

Vērtējot apsūdzētā personību, tiesa ņēma vērā, ka Modris ir agrāk tiesāts, pēdējo reizi ar Zemgales rajona tiesas 2018. gada 28. augusta spriedumu par svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu, par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu un par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot telpā. Toreiz viņam piespriesta brīvības atņemšana uz deviņiem mēnešiem un 20 dienām, probācijas uzraudzība uz vienu gadu, kas tad arī veido noziedzīgu nodarījumu recidīvu.

Apsūdzētais nav psihoneiroloģiskā un narkoloģiskā uzskaitē. Pēc paša Modra vārdiem, līdz apcietinājumam viņš strādājis uzņēmumā «Wolt», bijis pašnodarbinātais, nav precējies, bet apgādībā ir divi mazgadīgi bērni. Nožēlo izdarīto, turpmāk sola likumpārkāpumus neizdarīt. Narkotikas nelietojot aptuveni pusgadu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, noziedzīgā nodarījuma raksturu, radīto kaitējumu, apsūdzētā personību un to, ka šāda rakstura noziegumi apdraud sabiedrību kopumā – gan sekmējot narkotisko vielu lietošanu, gan iesaistot nelikumīgās darbībās jaunas personas, tiesa uzskatīja, ka apsūdzētajam nosakāms sods, uz kādu laiku izolējot viņu no sabiedrības. Proti, tiesa nolēma sodīt Modri ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un pieciem mēnešiem ar probācijas uzraudzību uz diviem gadiem. Personai noteikts pienākums pieteikties probācijas uzraudzības izpildes uzsākšanai Valsts probācijas dienestā nākamajā dienā pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes.

Tiesa nolēma arī piedzīt no Modra valsts labā speciālā izmeklēšanas eksperimenta laikā radušos izdevumus 30 eiro apmērā. Vēl valsts labā tiesa nolēma no Modra piedzīt arī procesuālos izdevumus par zvērināta advokāta darba samaksu 280 eiro apmērā.

Savukārt pēc ķīmiskās izpētes atlikušos 0,7 gramus amfetamīnu saturošās vielas, kas iepakota maisiņos, aploksnē un glabājas Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes narkotisko un psihotropo vielu glabāšanas seifā, iznīcināt.

Spriedums ir stājies spēkā un nav pārsūdzams.