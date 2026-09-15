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Otrdiena, 15. septembris, 2026 07:51

NATO iznīcinātāji notriekuši Lietuvā ielidojušu dronu – zināms, no kurienes tas bija ieradies

Leta/OgreNet
NATO iznīcinātāji notriekuši Lietuvā ielidojušu dronu – zināms, no kurienes tas bija ieradies
Ilustratīvs foto: Aizsardzības ministrija
Otrdiena, 15. septembris, 2026 07:51

NATO iznīcinātāji notriekuši Lietuvā ielidojušu dronu – zināms, no kurienes tas bija ieradies

Leta/OgreNet

Otrdienas rītā Lietuvas prezidents Gitans Nausēda paziņoja, ka NATO iznīcinātāji ir notriekuši dronu virs Lietuvas: "Dronu, kas tikko bija iekļuvis Lietuvas gaisa telpā, ir iznīcinājuši NATO reaktīvie iznīcinātāji." "Es pateicos alianses personālam par ātro reakciju," tērzēšanas platformā "X" rakstīja Nausēda.

"Kamēr Krievija pastiprina savu agresiju pret Ukrainu, šāda gatavība ir vitāli svarīga mūsu reģionam. Kopā ar mūsu NATO sabiedrotajiem Lietuva aizsargās savu gaisa telpu," piebilda Nausēda.

Lietuvas sabiedriskais radio LRT, atsaucoties uz Nacionālā krīžu pārvaldības centra (NKVC) datiem, ziņoja, ka drons bija ieradies no Baltkrievijas un lidojis rietumu virzienā. Tas nogāzies lauku rajonā pie Kauņas ezera valsts centrālajā daļā.

Lietuvas ārlietu ministrs Ķēstutis Budris platformā "X" pateicās sabiedrotajiem, "kuru klātbūtne palīdz aizsargāt mūsu debesis un stiprina mūsu drošību".

"Šis ir vislabākais alianses vienotības un apņēmības piemērs darbībā, kas sūta skaidru signālu, ka NATO ir modra, apņēmīga un gatava," piebilda Budris.

Lietuva robežojas ar Krievijas Kēnigsbergas (Karaļauču) apgabalu, kā arī ar Krievijas sabiedroto Baltkrieviju. Valsts ir jutusies sevišķi apdraudēta, kopš Krievija 2022. gada februārī sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.

Baltijas valstis pēdējā laikā regulāri ziņo par dronu ielidošanu to teritorijā. NATO iznīcinātājs maijā notrieca Ukrainas dronu virs Igaunijas, un tā bija pirmā ārvalsts drona pārtveršana kādas Baltijas valsts gaisa telpā, ko veikuši NATO gaisa patrulēšanas spēki.

Lietuvas militārajam izlūkdienestam ir informācija, ka Krievija varētu apsvērt uzbrukumus Baltijas valstu kritiskajai infrastruktūrai.

Vācijas bruņotie spēki Bundesvērs pašlaik veido Vācijas bruņoto brigādi Lietuvā. Ir gaidāms, ka šis kaujai gatavais un neatkarīgi dislocējamais spēks ar 4800 karavīriem kļūs operatīvs līdz 2027. gadam.

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