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Piektdiena, 18. septembris, 2026 08:16

Ne visiem patīk reps - Lielvārdē sūdzas par skaļu mūziku

OgreNet/OVV
Ne visiem patīk reps - Lielvārdē sūdzas par skaļu mūziku
Foto: freepik. Attēlam ir ilustratīva nozīme
Piektdiena, 18. septembris, 2026 08:16

Ne visiem patīk reps - Lielvārdē sūdzas par skaļu mūziku

OgreNet/OVV

13. septembrī ap pulksten 15 policijā saņemta sūdzība par kompāniju, kas pie kāda daudzdzīvokļu nama Lielvārdē skaļi atskaņojot nepiedienīgas dziesmas, bļaustoties un bērnu klātbūtnē lietojot rupjus vārdus.

Ierodoties policisti sastapa izsaucēju, kura norādīja uz diviem pie mājas ieejas stāvošiem vīriešiem. Pēc viņas teiktā, abi neilgi pirms likumsargu ierašanās skaļi klausījušies mūziku un klaigājuši. Vīrieši to atzina un paskaidroja, ka klausījušies repu. Policisti izskaidroja, ka mūziku nedrīkst atskaņot tik skaļi, ka tā traucē apkārtējiem. Pēc pārrunām skaļrunis tika ienests dzīvoklī, bet abiem vīriešiem izteikts mutisks aizrādījums.

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