Nedēļas laikā slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 12 mazuļi, savukārt martā kopumā Ogrē piedzimuši 49 bērni. “Tas parāda, ka jaunā dzemdību nodaļa, kuras projektēšana jau ir noslēguma fāzē būs ļoti vajadzīga,” norāda Dainis Širovs.
Aizvadītajā nedēļā Ogres slimnīcas izveidotajā Covid-19 testēšanas punktā un akreditētajā laboratorijā veikti 270 PĶR testi no kuriem 81 (29%) bijuši pozitīvi. No 1. aprīļa valsts apmaksātam Covid-19 izmeklējumam nepieciešams ārsta nosūtījums. Bez nosūtījuma analīzes iespējams veikt par maksu.