Nedēļas laikā slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 12 mazuļi

Pagājušā nedēļā Ogres rajona slimnīcā stacionēti 112 pacienti, bet ambulatoro palīdzību saņēmuši 180 pacienti. Slimnīcas uzņemšanā griezušās 13 personas, kurām testēšanas rezultātā konstatēta Covid-19 infekcija. Savukārt marta mēnesī kopumā mēneša laikā slimnīcā stacionēti 434 pacienti un uzņemšanas nodaļa pēc palīdzības griezušies 728 pacienti, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Nedēļas laikā slimnīcas dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 12 mazuļi, savukārt martā kopumā Ogrē piedzimuši 49 bērni. “Tas parāda, ka jaunā dzemdību nodaļa, kuras projektēšana jau ir noslēguma fāzē būs ļoti vajadzīga,” norāda Dainis Širovs.


Aizvadītajā nedēļā Ogres slimnīcas izveidotajā Covid-19 testēšanas punktā un akreditētajā laboratorijā veikti 270 PĶR testi no kuriem 81 (29%) bijuši pozitīvi. No 1. aprīļa valsts apmaksātam Covid-19 izmeklējumam nepieciešams ārsta nosūtījums. Bez nosūtījuma analīzes iespējams veikt par maksu.

