Pirmdiena, 19. aprīlis, 2021 11:31

Nedēļas nogalē aizņemtas visas Ogres slimnīcā pieejamās gultas vietas
Nedēļas nogalē aizņemtas visas Ogres slimnīcā pieejamās gultas vietas

Aizvadītajā nedēļā Ogres rajona slimnīcā pasaulē nākuši 11 mazuļi un stacionēti 130 pacienti. Nedēļas nogalē visas slimnīcā pieejamās gultas vietas tikušas aizņemtas un svētdien apturēta pacientu uzņemšana. Plānots, ka jaunu pacientu uzņemšanu izdosies atjaunot šodien pēcpusdienā, kad paredzēta vairāku pacientu izrakstīšana no stacionāra.


Uzņemšanas nodaļā ambulatoro palīdzību saņēmuši 112 pacienti. Visiem šiem pacientiem tika veikts Covid -19 tests, nevienam no viņiem Covid infekcija netika konstatēta, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.
Arī Ogres pansionātā nevienam no pansionāta iemītniekiem un darbiniekiem Covid-19 nav konstatēts.


Pagājušajā nedēļā Ogrē vakcīnu pret Covid -19 saņēmuši 283 personas. Nelielus sarežģījumus radījusi iedzīvotāju nevēlēšanās vakcinēties ar AstraZeneca vakcīnu, kā rezultātā šo vakcīnu piekritušas saņemt vien 44 no 150 uzrunātajām personām. Savukārt nedēļas nogalē, sākot darbu ar Pfizer-BioNTech vakcīnu, potēties piekrituši visi uzrunātie.
Dainis Širovs norāda, ka Ogres slimnīcā līdz šim nav saņemta neviena sūdzība par nopietnām komplikācijām, kas būtu radušās pēc AstraZeneca vakcīnas saņemšanas.


Šonedēļ plānots turpināt veikt vakcināciju, izmantojot 320 pieejamās Pfizer-BioNTech vakcīnu devas un vakcinējot personas noteiktās vecuma grupās, kā arī personas ar hroniskām saslimšanām. Pastāv iespēja, ka šonedēļ varētu tikt uzsākta arī izglītības darbinieku vakcinācija.

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

