Uzņemšanas nodaļā ambulatoro palīdzību saņēmuši 112 pacienti. Visiem šiem pacientiem tika veikts Covid -19 tests, nevienam no viņiem Covid infekcija netika konstatēta, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.
Arī Ogres pansionātā nevienam no pansionāta iemītniekiem un darbiniekiem Covid-19 nav konstatēts.
Pagājušajā nedēļā Ogrē vakcīnu pret Covid -19 saņēmuši 283 personas. Nelielus sarežģījumus radījusi iedzīvotāju nevēlēšanās vakcinēties ar AstraZeneca vakcīnu, kā rezultātā šo vakcīnu piekritušas saņemt vien 44 no 150 uzrunātajām personām. Savukārt nedēļas nogalē, sākot darbu ar Pfizer-BioNTech vakcīnu, potēties piekrituši visi uzrunātie.
Dainis Širovs norāda, ka Ogres slimnīcā līdz šim nav saņemta neviena sūdzība par nopietnām komplikācijām, kas būtu radušās pēc AstraZeneca vakcīnas saņemšanas.
Šonedēļ plānots turpināt veikt vakcināciju, izmantojot 320 pieejamās Pfizer-BioNTech vakcīnu devas un vakcinējot personas noteiktās vecuma grupās, kā arī personas ar hroniskām saslimšanām. Pastāv iespēja, ka šonedēļ varētu tikt uzsākta arī izglītības darbinieku vakcinācija.