Kā jau ziņots, visiem pacientiem, kuri griežas slimnīcā pēc palīdzības, tiek veikts Covid-19 tests. Vienam no pacientiem tests bija pozitīvs, pacients nogādāts Infektoloģijas centrā.
Ogres pansionātā nevienam darbiniekam un pacientam Covid-19 nav konstatēts, trīs Ogres rajona slimnīcas darbinieki turpina ārstēties no Covid- 19.
D. Širovs atzīmē lielo atsaucību uz vakcināciju pret Covid-19- visi, kuri varēja šo vakcīnu saņemt, tie arī to saņēma. Tāpat tika veikti testi tiem, kuri saņēma revakcināciju, nevienam Covid-19 netika konstatēts. Pēc otrās vakcīnas, saņemot atbilstošu dokumentu, kā to nosaka rekomendācijas, slimnīcas darbinieki uz Covid-19 regulāri (skrīningā) vairs netiks pārbaudīti.
Pagājušajā nedēļā Ogres rajona slimnīcās dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 16 mazuļi.