Pirmdiena, 22. februāris, 2021 16:17

Nedēļas nogalē Ogres slimnīcā visas gultasvietas aizņemtas

Nedēļas nogalē Ogres slimnīcā visas gultasvietas aizņemtas
Pirmdiena, 22. februāris, 2021 16:17

Nedēļas nogalē Ogres slimnīcā visas gultasvietas aizņemtas

Aizvadītajā nedēļā, Ogres rajona slimnīcā stacionēti 117 pacienti. Ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādēm slimnīcā nogādāti 80 pacienti, no kuriem 32 % bija citu reģionu iedzīvotāji, līdz ar to slimnīcā visas gultasvietas tika aizņemtas, tāpēc sestdien un svētdien slimnīcā pacientus uzņemt nevarēja. Savukārt ambulatorā palīdzība tika sniegta 75 pacientiem, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Kā jau ziņots, visiem pacientiem, kuri griežas slimnīcā pēc palīdzības,  tiek veikts Covid-19 tests. Vienam no pacientiem tests bija pozitīvs, pacients nogādāts Infektoloģijas centrā.

Ogres pansionātā nevienam darbiniekam un pacientam Covid-19 nav konstatēts, trīs Ogres rajona slimnīcas darbinieki turpina ārstēties no Covid- 19. 

D. Širovs atzīmē lielo atsaucību uz vakcināciju pret Covid-19- visi, kuri varēja šo vakcīnu saņemt, tie arī to saņēma. Tāpat tika veikti testi tiem, kuri saņēma revakcināciju, nevienam Covid-19 netika konstatēts. Pēc otrās vakcīnas, saņemot atbilstošu dokumentu, kā to nosaka rekomendācijas, slimnīcas darbinieki uz Covid-19 regulāri (skrīningā) vairs netiks pārbaudīti.

Pagājušajā nedēļā Ogres rajona slimnīcās dzemdību nodaļā pasaulē nākuši 16 mazuļi.

