Pirmdiena, 8. februāris, 2021 16:51
Nedēļas nogalē traumas pārsvarā gūtas baudot ziemas priekus
Aizvadītajā nedēļā Ogres rajona slimnīcā ambulatorā palīdzība sniegta 89 pacientiem, savukārt slimnīcas stacionārā uzņemti 103 pacienti.
Nedēļas nogalē traumas pārsvarā gūtas, baudot ziemas priekus – sestdien mediķu palīdzība bija nepieciešama 12, bet svētdien 20 ziemas prieku baudītājiem.
Četriem pacientiem konstatēta saslimšana ar Covid-19. Pacienti, kuriem tika konstatēta saslimšana ar Covid-19, nogādāti specializētās slimnīcās vai nozīmēta tālāka ārstēšana mājās - ģimenes ārsta uzraudzībā, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.