Aizvadītajā nedēļā Ogres rajona slimnīcā ambulatorā palīdzība sniegta 89 pacientiem, savukārt slimnīcas stacionārā uzņemti 103 pacienti.
Nedēļas nogalē traumas pārsvarā gūtas, baudot ziemas priekus – sestdien mediķu palīdzība bija nepieciešama 12, bet svētdien 20 ziemas prieku baudītājiem.
Četriem pacientiem konstatēta saslimšana ar Covid-19. Pacienti, kuriem tika konstatēta saslimšana ar Covid-19, nogādāti specializētās slimnīcās vai nozīmēta tālāka ārstēšana mājās - ģimenes ārsta uzraudzībā, informē slimnīcas vadītājs Dainis Širovs.

Pagājušajā nedēļā slimnīcā darbā atgriezušies 8 mediķi, kas izslimojuši Covid-19, trīs darbinieki vēl ārstējās.

Ogres rajona slimnīcā turpinās darbinieku vakcinācija. Piektdien, 5.februārī tika sākta Covid-19 revakcinācija- to saņēmuši 107 slimnīcas darbinieki.

Ogres rajona slimnīcas dzemdību nodaļā pagājušajā nedēļā pasaulē nākuši 9 mazuļi.

