Pirmdiena, 10.11.2025 10:03
Mārcis, Markuss, Mārtiņš
Pirmdiena, 10.11.2025 10:03
Mārcis, Markuss, Mārtiņš
Pirmdiena, 10. novembris, 2025 09:45

Nedēļas pēdējā dienā pieķerti 12 dzērājšoferi

Leta
Nedēļas pēdējā dienā pieķerti 12 dzērājšoferi
Foto: Valsts policija
Pirmdiena, 10. novembris, 2025 09:45

Nedēļas pēdējā dienā pieķerti 12 dzērājšoferi

Leta

Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem pieķerti 12 transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, liecina Valsts policijas apkopotā operatīvā informācija.

Deviņos gadījumos par braukšanu alkohola reibumā sākti kriminālprocesi, kas, visticamāk, nozīmē, ka šoferi bija stipri piedzērušies. Savukārt trim vadītājiem par braukšanu reibumā piemērota administratīvā atbildība, kas nozīmē, ka viņiem alkohola koncentrācija organismā nepārsniedza 1,5 promiles.

Kopumā valstī reģistrēti 67 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem pieci bijuši ar cietušajiem. Šajos negadījumos savainojumus guvuši septiņi cilvēki, bet bojāgājušo nav.

Trīs avārijas ar četriem cietušajiem notikušas Rīgas reģionā, bet divas avārijas ar trim cietušajiem - Latgales reģionā.

Diennakts laikā ceļu satiksmē reģistrēti 519 administratīvie pārkāpumi, no kuriem 257 bija par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Visvairāk ātruma pārkāpēju - 88 - apturēti Vidzemes reģionā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?