Deviņos gadījumos par braukšanu alkohola reibumā sākti kriminālprocesi, kas, visticamāk, nozīmē, ka šoferi bija stipri piedzērušies. Savukārt trim vadītājiem par braukšanu reibumā piemērota administratīvā atbildība, kas nozīmē, ka viņiem alkohola koncentrācija organismā nepārsniedza 1,5 promiles.
Kopumā valstī reģistrēti 67 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem pieci bijuši ar cietušajiem. Šajos negadījumos savainojumus guvuši septiņi cilvēki, bet bojāgājušo nav.
Trīs avārijas ar četriem cietušajiem notikušas Rīgas reģionā, bet divas avārijas ar trim cietušajiem - Latgales reģionā.
Diennakts laikā ceļu satiksmē reģistrēti 519 administratīvie pārkāpumi, no kuriem 257 bija par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Visvairāk ātruma pārkāpēju - 88 - apturēti Vidzemes reģionā.