Eduards, Edvards, Varis
Otrdiena, 26. maijs, 2026 12:26

Nenobīstieties! 2. jūnijā visā valstī tiks pārbaudīta agrīnās brīdināšanas sistēmas darbība

Nenobīstieties! 2. jūnijā visā valstī tiks pārbaudīta agrīnās brīdināšanas sistēmas darbība
Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, otrdien, 2. jūnijā, no plkst. 10.00 līdz plkst. 10.10 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) visā valstī uz trīs minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumu par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu.


Trauksmes sirēnu pārbaudes laikā 3 minūšu ilgumā skanēs viļņveida signāls, kas nozīmē, ka skaņas signāls skanēs 5 sekundes, tam sekos pārtraukums, un turpināsies atkārtots 5 sekunžu skaņas signāls un pārtraukums. Trauksmes sirēnu pārbaude tiek veikta, lai konstatētu iespējamus bojājumus vai traucējumus trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamībā.

Kopā ar trauksmes sirēnu pārbaudi uz viedtālruņiem visā Latvijā tiks nosūtīts šūnu apraides paziņojums, kurš informēs par pārbaudi. Līdz šim šūnu apraides paziņojumi par dažādiem apdraudējumiem lielākoties nosūtīti tikai daļā Latvijas teritorijas. Līdz ar to būtiski ir pārbaudīt sistēmas tehnisko darbspēju, nosūtot šūnu apraides paziņojumu uz viedtālruņiem visā Latvijas teritorijā. Lai gan paredzams, ka šūnu apraides paziņojumu saņems lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju, tā nesaņemšana var būt saistīta ar to, ka: telefona aparāta uzstādījumos ir atspējota šāda veida paziņojumu saņemšana, telefona modelis neparedz šūnu apraides paziņojumu saņemšanu vai arī telefonam nav veikti jaunākie programmatūras atjauninājumi. 

VUGD atgādina, ka šūnu apraide ir viena no valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas sastāvdaļām – efektīvs un mūsdienīgs rīks sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās, kas ļauj valstij iedzīvotājiem nodot svarīgus paziņojumus dažu minūšu laikā. 

VUGD skaidro, ka šajā dienā iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama, jo tā ir kārtējā trauksmes sirēnu un šūnu apraides sistēmas darbības pārbaude.  

Gadījumos, ja iedzīvotāji iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, izdzirdot trauksmes sirēnu signālu, ir jāieslēdz televizors un radioaparāts vai citas ierīces, piemēram, mobilo telefonu radiouztvērēji (Latvijas sabiedriskie mediji – “Latvijas televīzijas” kanāli LTV1 un  LTV7, vai “Latvijas radio” apraides kanāli), informācijas saņemšanai par to ieslēgšanas iemeslu un nepieciešamo rīcību.

VUGD reizi pusgadā veic trauksmes sirēnu pārbaudi, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par agrīnās brīdināšanas sistēmas tehnisko gatavību – trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli, iespējamiem bojājumiem vai traucējumiem sirēnu darbību, kā arī noslēgto līgumu darbības izpildi starp VUGD un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (radio, TV), kas apdraudējuma gadījumā informēs sabiedrību.

Tā kā pagājušajā gadā Latvijā ieviesta šūnu apraide, šīs pārbaudes laikā plānots pārbaudīt arī šīs sistēmas darbību. VUGD aicina viesnīcu administrāciju informēt savus ārvalstu viesus par gaidāmo trauksmes sirēnu pārbaudi, lai nerastos lieki uztraukumi. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 8. augusta noteikumu Nr. 440 “Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas izveidošanas, darbības un finansēšanas kārtība” VUGD veic trauksmes sirēnu gatavības pārbaudi, lai pārbaudītu trauksmes sirēnu darbību un tehnisko stāvokli, kā arī sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem (radio un TV). 

