Vidēji katrā no šiem centriem strādā ap 100 brigāžu darbinieku, līdz ar to projekta rezultātā darba apstākļi uzlabošoties vismaz 300 neatliekamās medicīniskās palīdzības sniedzējiem. Dienestā uzsver, ka brigāžu atbalsta centrs ir liela NMPD saimnieciska stuktūrvienība, kas pārauga un administrē līdz pat 20 brigāžu darbu. Tā kā šajos centros notiek apmācības, glabājas visi nepieciešamie resursi, tostarp rezerves brigādēm, ir nepieciešamas lielas telpas.
NMPD direktore Liene Cipule skaidro, ka dienesta mērķis ir nodrošināt, lai pacienti dzīvībai kritiskās situācijās palīdzību saņemtu pēc iespējas ātrāk, vienlaikus nodrošinot mediķiem drošus un mūsdienīgus darba apstākļus.
"Esošās telpas Liepājā, Ogrē un Cēsīs vairs neatbilst operatīvā dienesta specifikai un vajadzībām, tāpēc šis projekts ir būtisks solis uz priekšu mūsu infrastruktūras attīstībai," pauž dienesta vadītāja.
Cipule min, ka Ogrē līdz šim nav bijis savs brigāžu atbalsta centrs, lai gan, pieaugot iedzīvotāju skaitam Pierīgā, tā nepieciešamība kļuvusi īpaši aktuāla. Pašlaik Ogres brigādes ir piesaistītas Jelgavas brigāžu atbalsta centram, un gadījumos, kad jāpapildina medicīniskie krājumi vai jāveic citi atbalsta darbi, mediķiem jādodas uz Jelgavu, mērojot aptuveni 70 kilometrus. Savukārt Cēsīs esošajās atbalsta centra telpās ir ļoti maz vietas un šauri, stāstīja dienestā.
NMPD akcentē, ka brigāžu atbalsta centri nodrošina visu neatliekamās medicīniskās palīdzības ikdienas darbam nepieciešamo - medicīnisko un saimniecisko resursu apgādi, operatīvo transportlīdzekļu un medicīnisko ierīču apkopi, personāla plānošanu un apmācību, kā arī praktisko treniņu organizēšanu.
Salīdzinoši, piemēram, NMPD katastrofu medicīnas centros ir punkti ar vienu līdz trim brigādēm, bet brigāžu atbalsta centrs pārrauga līdz 20 brigāžu darbu plašā teritorijā, kas aptver nevis vienu pašvaldību, bet vairākas. Piemēram, Valmieras brigāžu atbalsta centrs saimnieko gan Valmieras, Limbažu, Smiltenes, gan Valkas pašvaldībās. Līdzīgi ir arī pārējos brigāžu atbalsta centros, skaidroja dienestā.
Projektā paredzēta arī 27 jaunu operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu un 30 medicīnas aprīkojuma komplektu iegāde, kas paredzēti dzīvību glābšanai.
Dienestā uzsver, ka ieguldījumi uzlabos mediķu darba apstākļus un ļaus iedzīvotājiem šajos reģionos ātrāk saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību.
Jaunie brigāžu atbalsta centri tiks būvēti kā tipveida ēkas, kas nākotnē dienestam ļaušot šo risinājumu izmantot arī citviet Latvijā, nodrošinot vienotu kvalitātes un funkcionalitātes līmeni.
Plānots, ka visu trīs ēku būvniecība tiks pabeigta līdz 2029. gada nogalei. Atrašanās vietas izvēlētas, ņemot vērā gan zemes pieejamību, gan brigāžu piekļūstamību un spēju maksimāli ātri nokļūt izsaukumu vietās.
Projektu īstenot iespējams arī pateicoties pašvaldību atbalstam, kas sniegušas palīdzību zemes gabalu nodrošināšanā un tehniskās infrastruktūras izveidē, skaidro dienestā. Piemēram, Liepājas novada pašvaldība nodrošināja piemērotu zemes gabalu, Cēsu novada pašvaldība nodrošinās pievedceļa asfaltēšanu un komunikāciju pievadīšanu, savukārt Ogres novada pašvaldība - centralizētās ūdensapgādes infrastruktūras izbūvi.
Projektētājs SIA "Baltex Group" ir noslēdzis pirmo projektēšanas posmu, izstrādājot būvprojektu minimālā sastāvā. Ēkas plānots būvēt no ilgtspējīga materiāla - CLT koka paneļiem, izmantojot saliekamo konstrukciju principu, kas ļaus saīsināt būvniecības laiku.
Nākamo posmu turpinās apvienotais projektēšanas un būvniecības līgums, kam iepirkumu plānots izsludināt līdz šā gada beigām, bet būvdarbus paredzēts sākt nākamā gada rudenī. Savukārt jauno transportlīdzekļu un medicīniskā aprīkojuma iegāde plānota līdz būvniecības noslēguma fāzei.
Kopējais projekta finansējums ir 12 307 060 eiro, no kuriem 85% veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, bet 15% - valsts finansējums.