No 10.maija Ogres novada sporta centrā uzsāks masveida iedzīvotāju vakcināciju

No pirmdienas, 10.maija plkst 9:00, Ogres novada sporta centrs sadarbībā ar Ogres rajona slimnīcu uzsāks masveida iedzīvotāju vakcināciju Ogres novada sporta centra hallē (stadiona teritorijā) Skolas ielā 21.
Vakcinācija pret COVID-19 Ogres novada sporta centra Hallē norisināsies sekojošos datumos:Pirmdien 10.maijā no 8:00-16:30Otrdien 11.maijā no 8:00-16:30Trešdien 12.maijā no 8:00-16:30Piektdien 14.maijā no 8:00-16:30
Iedzīvotāju vakcinācija notiks pēc iepriekšēja pieraksta konkrētā laikā atbilstoši reģistrācijai vietnē www.manavakcina.lv.
Trešdien,12.maijā un piektdien, 14.maijā no 9:00-10:00 būs dzīvā rinda senioriem vecumā virs 60 gadiem. Šajās dienās dzīvās rindas kārtībā vakcīnu būs iespēja saņemt 48 senioriem.
Plānots kopumā vakcinēt 1200 iedzīvotājus.
Aicinām iedzīvotājus nepulcēties, ievērot epidemioloģisko režīmu un ierasties ne ātrāk kā 10 minūtes pirms vakcinācijai noteiktā laika. Ierodoties uz vakcināciju jābūt sejas aizsargmaskai.
 
Informāciju sagatavoja Ogres rajona slimnīca 

