No februāra Ogres rajona slimnīcā būs pieejamas psihologa un psihoterapeita konsultācijas

No februāra Ogres rajona slimnīcā būs pieejamas psihologa un psihoterapeita konsultācijas
No 2026. gada 6. februāra Ogres rajona slimnīca pacientiem būs pieejamas psihologa un psihoterapeita konsultācijas, sniedzot atbalstu dažādu dzīves situāciju risināšanā, informē slimnīca.

Elga Zēģele ir klīniskais, veselības un konsultatīvais psihologs, psiholoģijas zinātņu maģistre un psihoterapeite ar ilggadēju profesionālo pieredzi. Savu profesionālo praksi viņa īsteno kopš 2004. gada, strādājot ar individuāliem klientiem, kā arī ģimenes un darba vides jautājumiem.

Līdztekus praktiskajam darbam psiholoģijā Elga Zēģele ir arī žurnāla “Biznesa psiholoģija” izdevēja, veicinot izpratni par mentālās veselības, emocionālās labsajūtas un cilvēku labbūtības nozīmi ikdienas un profesionālajā vidē.

Psihologa konsultācijas ieteicamas, ja:

  • tiek izjusta trauksme, bailes, miega traucējumi, nomāktība vai apjukums;

  • ir vēlme stiprināt pašpārliecību un iekšējo drošību;

  • nepieciešams atbalsts svarīgu dzīves vai profesionālu lēmumu pieņemšanā;

  • ir piedzīvotas traumatiskas situācijas;

  • rodas sarežģījumi attiecībās ģimenē, darbā vai izglītības vidē.

Psiholoģiskais atbalsts var būt nozīmīgs solis ceļā uz iekšējo līdzsvaru, skaidrību un emocionālo labsajūtu, norāda Ogres rajona slimnīca.

Pieteikšanās konsultācijai

Tālrunis: +371 22307203 (Reģistratūra)
E-pasts: 
Pieraksts tiešsaistē: www.piearsta.lv

