No izolatora izlaists Uzulnieks; līdzšinējam ministram nav piemērots drošības līdzeklis

Neminot pārkāpēja vārdu, Valsts policijā aģentūrai LETA apstiprināja, ka svētdien persona izlaista no īslaicīgās aizturēšanas vietas. Tāpat autovadītājam nav piemērots drošības līdzeklis.
Vienlaikus automašīna ir izņemta.
2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.
Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību. Parasti šos konfiscētos auto Latvija nodod Ukrainas aizstāvjiem.
Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.
Pēc apsūdzības uzrādīšanas šādas kategorijas lietās ir iespējami trīs varianti, proti, prokuratūra pati piemēro sodu, prokuratūra vienojas ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un lūdz tiesai šo vienošanos apstiprināt, vai arī lieta tiek nosūtīta uz tiesu skatīšanai vispārējā kārtībā.
Jau ziņots, ka sestdien Uzulnieks tika pieķerts braucam 3,09 promiļu reibumā. Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu.
Ņemot vērā notikušo, Uzulnieku no ministra amata atsauca Zaļo un zemnieku savienība, kā arī tika solīts Uzulnieku izslēgt no partijas.