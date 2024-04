No nejaušas dzirksteles līdz ugunsgrēkam: kas jāņem vērā, kurinot ugunskuru vasarā?

Ugunskuru kurināt drīkst tikai tam paredzētās vietās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina – pirms vispār kaut ko kurināt, jāpārliecinās, vai konkrētās pašvaldības saistošie noteikumi to atļauj. Ja kurt ugunskurus ir aizliegts, par to var tikt piemērots sods. Savukārt meža ugunsnedrošajā periodā, kas sākas 1. maijā, aizliegts veidot atklātu liesmu mežā un purvā, izņemot tam speciāli paredzētas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos. Taču arī šādos gadījumos ugunskura vietu drīkst atstāt tikai tad, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies. Ņemot vērā sausos laikapstākļus, VUGD tomēr aicina pilnībā izvairīties no uguns izmantošanas mežā – arī speciāli ierīkotās ugunskura vietās. Ugunskurs jākurina drošā attālumā no ēkām, kokiem, žogiem un degošiem materiāliem, piemēram, kādā klajā vietā.

Tur, kur ugunskurus kurt ir atļauts, vispirms jāsagatavo ugunskura vieta – tā jānorobežo, piemēram, ar akmeņiem, smiltīm vai zemi, ko aprok apkārt ugunskura vietai. Blakus jātur spainis ar ūdeni. To var izmantot divos veidos: aplaistīt vietu ap ugunskuru, lai tā būtu mitra un uguns neizplatītos prom no ugunskura, bet, ja apkārt ugunskuram sākusi gruzdēt vecā zāle vai lapas, ūdeni izmanto, lai apdzēstu liesmas.

Ugunskura vietu nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Dodoties prom, ugunskurs ir pilnībā jānodzēš, lai izslēgtu ugunsgrēka izveidošanās iespējamību. Tāpat jāpatur prātā, ka ugunskuros nedrīkst dedzināt plastmasas izstrādājumus un riepas, jo tie sadegot rada indīgus dūmus un apkārtējie var saindēties ar degšanas produktiem.

No oglēs “ceptiem” telefoniem līdz smagiem apdegumiem un nodegušiem īpašumiem

BALTA apkopotie dati par pēdējos gados izmaksātajām atlīdzībām saistībā ar traumām, kas gūtas, kurinot ugunskurus, liecina – nebūt nav jālec pāri Jāņu ugunskuram, lai iedzīvotos traumās.

"Cilvēki ugunskura tuvumā paklūp un neveiksmīgi krīt; ir bijuši gadījumi, kad apdegumi gūti pat it kā apdzisušā ugunskurā, kur zem pelniem tomēr vēl gruzd ogles. Šādi var gūt arī smagus apdegumus. Pieskatot bērnus, jāuzmanās arī pašiem pieaugušajiem – kāds mūsu klients, cenšoties pasargāt bērnu, kurš pārāk pietuvojies ugunskuram, zaudējis līdzsvaru, kritis un apdedzinājies pats. Īpaši piesardzīgiem jābūt, arī mēģinot iekurināt ugunskuru ar degšķidruma palīdzību, jo tas var pēkšņi radīt lielas liesmas, un tad var ātri apdedzināt ne tikai rokas, bet arī seju un acis. Ja, atpūšoties vai veicot kādus dārza darbus, plānots kurināt ugunskuru, aicinu turēt pa rokai pirmās palīdzības aptieciņu, bet stiprāku apdegumu gadījumā nekavējoties zvanīt 113," stāsta BALTA personu produktu vadītāja un risku parakstītāja Ludmila Ščegoļeva.

Mežos vai pļavās uguns itin viegli var pārmesties uz sausu zāli vai lapām, un tad apturēt liesmas ir ļoti grūti. Taču pavirši kurināts vai gana nepieskatīts ugunskurs var krietni papostīt arī iedzīvi: BALTA pieredzē fiksēti gan salīdzinoši nelieli negadījumi, ugunskurā iekrītot, piemēram, telefonam, gan pamatīgi ugunsgrēki, kad liesmas no kaimiņu nepieskatītā ugunskura sabojā žogus vai pat noposta saimniecības ēkas.

BALTA un FN-SERVISS eksperti atgādina – arī grilējot jādomā par drošību!