Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) 13. aprīlī pulksten 19.53 tika saņemts izsaukums uz Brīvības ielu Ogrē, kur Ogres novada Kultūras centra (ONKC) ēkas otrajā stāvā 0,1 kvadrātmetra platībā dega gaismeklis. Uz minēto izsaukumu, ņemot vērā, ka tā ir 3. kategorijas sabiedriskā ēka, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, izbrauca uzreiz trīs VUGD brigādes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, kā arī Valsts policijas darbinieki. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 82 cilvēki. Pulksten 21.09 darbs notikuma vietā noslēdzās.
ONKC sociālo mediju speciāliste Anete Andersone stāsta, ka gaismeklis aizdedzies garderobē, kas atrodas līdzās Mazajai zālei. Nostrādājot ugunsdrošības signalizācijai, Kultūras centra apmeklētāji un darbinieki tika evakuēti. Par laimi, tobrīd ONKC nenotika nekādi lieli koncerti, teātra izrādes vai citi pasākumi, jo šādā situācijā, neatkarīgi no tā, cik liela vai maza ir ugunsnelaime, atbilstoši rīcības noteikumiem ugunsnelaimes gadījumā, pasākumi būtu jāpārtrauc un pilnībā visus ēkā esošos cilvēkus, arī no Lielās zāles, būtu jāevakuē, pat ja aizdegšanās ir ēkas otrajā spārnā. Pirmdienas vakarā bija arī maz mēģinājumu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem. A. Andersone norāda, ka notikumā cietušo nav un ugunsnelaimē nav arī radušies būtiski infrastruktūras bojājumi. Sadūmojums bija pavisam neliels, tas ir izkliedēts, un ONKC savu darbību turpina, kā ierasts.
ONKC direktore Elīna Aupe stāsta, ka elektriķi ugunsnelaimes vietā ir pārbaudījuši arī citus apgaismes ķermeņus, lai nākotnē šādi incidenti neatkārtotos. “Šobrīd visus tur esošos vecā tipa gaismekļus aizvietojam ar jaunu, LED apgaismojumu, kas nerada karstumu. Noskaidrots, ka viens no vecā tipa gaismekļiem jau bija tuvu savas darbības beigām, pārkarsa un aizdegās. Elektrība minētajā posmā šobrīd ir atslēgta un tiks atjaunota pēc visu gaismekļu nomaiņas, taču ONKC turpina darbu, kā ierasts, jo tā ir tikai neliela daļa no apgaismojuma, kas ir Mazās zāles vestibilā. Arī garderobe darbojas, bet varbūt ir nedaudz tumšāka, nekā ierasts,” stāsta E. Aupe, piebilstot, ka ONKC ēka ir 14 tūkstošu kvadrātmetru liela, gaismekļu ir ļoti daudz un pāreja uz LED apgaismojumu notiek pakāpeniski un jau tuvojas noslēgumam. Zona, kur notika aizdegšanās, faktiski bija palikusi pēdējā, kur šie gaismekļi vēl nebija nomainīti.
Savukārt VUGD Ogres daļas komandieris Jānis Mandelis norāda, ka ONKC notiks neplānota ugunsdrošības pārbaude, kas pēc ugunsgrēkiem šādos objektos ir ierasta prakse. J. Mandelis stāsta, ka, lai arī cik paradoksāli tas nebūtu, ikdienas mācību ietvaros pirmdienas rītā VUGD darbinieki bija ieradušies ONKC, lai detalizēti iepazītos ar šo objektu un būtu labāk sagatavoti ugunsnelaimes gadījumā, un šīs pašas dienas vakarā uz šo objektu saņēma izsaukumu... VUGD darbinieki šonedēļ visas dienas turpina iepazīt šo specifisko publisko objektu.
“Es vienmēr saku – lielas lietas sākas ar sīkumiem, un mūsu darbā, ugunsdrošības jomā, sīkumu nav un nedrīkst būt,” saka J. Mandelis.
ONKC vadība pateicas apmeklētājiem par sadarbību evakuācijas laikā un atvainojusies par sagādātajām neērtībām, kā arī pateicās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ogres daļai par operatīvu darbu.