Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka 2025. gadā reģistrēti 39 ugunsgrēki, kas saistīti bateriju un akumulatoru (tostarp litija jonu) degšanu. Visbiežāk fiksētais iemesls šādiem ugunsgrēkiem ir īssavienojuma rašanās (20 gadījumi) un bojājums elektroierīcē (11 gadījumi).
Kā vēsta PTAC, litija jonu baterijas/akumulatorus izmanto: mobilajos telefonos, planšetēs un portatīvajos datoros; sadzīves tehnikā un dažādos darbarīkos; bērnu rotaļlietās un spēļu konsolēs; elektromobiļos, e-velosipēdos un e-skūteros; tabakas tvaicējamajās ierīcēs un e-cigaretēs.
Iespējamie riski
- Pārkaršana – nepareiza uzglabāšana vai bojājumi var izraisīt pārkaršanu.
- Nepareiza uzlāde – pārāk ilga uzlāde saīsina baterijas darbības ilgumu un var veicināt aizdegšanos.
- Fiziski bojājumi – mehāniski bojājumi var radīt īssavienojumu un izraisīt ugunsgrēku.
- Zemas kvalitātes produkti – nezināmu ražotāju baterijas var neatbilst drošības standartiem.
Ieteikumi drošai lietošanai
- Uzlādē droši – vienmēr uzlādē uz ugunsdrošas virsmas; nelādē uz gultām, dīvāniem vai paklājiem. Atvieno ierīci, kad tā ir uzlādējusies.
- Uzmani, lai nepārkarst, – izvairies no tiešiem saules stariem un pārmērīga karstuma.
- Izvēlies kvalitāti – pērc tikai uzticamu ražotāju baterijas, neizmanto nezināmas izcelsmes lādētājus.
- Pareiza uzglabāšana – sausā, vēsā vietā, kur tās nav pakļautas ārējai iedarbībai.
- Regulāra pārbaude – bojātu bateriju vai bateriju, kas uzpūtusies, nekavējoties utilizē.
Utilizācija
Bojātās vai izlietotās litija jonu baterijas nedrīkst mest sadzīves atkritumos. Tās jānodod īpaši paredzētās atkritumu savākšanas vietās vai punktos, atzīmē PTAC.