No ugunsgrēkiem izglābti divi cilvēki Leta

Otrdien no ugunsgrēkiem izglābti divi cilvēki, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD). Otrdienas rītā saņemts izsaukums uz Ogres novada Ogresgala pagastu, kur applūdušā tunelī bija iebraucis kravas mikroautobuss. Ugunsdzēsēji, izmantojot laivu, no automašīnas izglāba trīs cilvēkus un izmantojot vinču izvilka mikroautobusu no applūstošā tuneļa.