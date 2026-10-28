No Vanšu tilta vantīm noņemts jau otrais islāma valstu karogs – Ratnieks pieļauj, ka tas ir tests

Pirms divām nedēļām no Vanšu tilta vantīm policisti noņēma bijušās Afganistānas Islāma Republikas karogu.
Par notikušo pašvaldības policijā sākts administratīvā pārkāpuma process par sabiedriskās kārtības traucēšanu, par ko var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 500 eiro, bet juridiskajai personai - līdz 5000 eiro.
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA) norāda, ka tik īsā laika posmā otrais uzvilktais islāma valstu karogs Vanšu tiltā ir vērtējams kā provokācija un aicina Valsts drošības dienestu un citas atbildīgās iestādes ar vislielāko rūpību izmeklēt šos gadījumus, jo tas, iespējams, ir tests reaģēšanas spējām un var būt sākums plašākām provokācijām pret Latviju un tās drošību.
"Esmu uzdevis Rīgas pašvaldības policijai pievērst pastiprinātu uzmanību Vanšu tiltam, lai šādi gadījumi neatkārtotos, un esmu pateicīgs par operatīvu rīcību. Mēs redzam, kas notiek Eiropā un ir svarīgi katram no šādiem gadījumiem pievērst atbilstošu uzmanību, identificēt vainīgos un pieņemt maksimāli bargāko sodu," uzsver Ratnieks.
Viņš aicina sabiedrību paļauties uz kompetento iestāžu rīcību un nepievērst pastiprinātu uzmanību šiem gadījumiem, jo tas esot provokāciju mērķis - sacelt ažiotāžu sabiedrībā.