Trešdiena, 11. marts, 2026 12:37

Nobloķē satiksmi pār Ķeguma HES

Foto: Latvenergo
3. martā policijā saņemta informācija, ka Ķegumā, Ķeguma prospektā, persona apgalvo, ka ir tehniskas problēmas ar autotransportu un viņš ir nobloķējis satiksmi pāri Ķeguma HES. Ir nepieciešama palīdzība, lai aiztransportētu transportlīdzekli no braucamās daļas. Apsekojot minēto vietu, pazīmēm atbilstoša automašīna netika manīta. Apsekota tuvākā apkārtne. Sazvanot automašīnas vadītāju, noskaidrots, ka viņš automašīnu iedarbinājis pats saviem spēkiem un palīdzība vairs nav nepieciešama. Vadītājs policijas darbiniekiem pateicās par atsaucību.

