Izkrāpj naudu
15. jūnijā saņemta informācija, ka Lielvārdē krāpnieki telefoniski pierunājuši personu nosaukt savus datus un "Smart ID" piekļuves informāciju, kā rezultātā personai izkrāpts vairāk nekā 2220 eiro.
Nošauj briedi
16. jūnijā Tīnūžu pagastā, pļavā, netālu no kāda īpašuma, atrasts nošauts briedis. Jāpiebilst, ka šobrīd staltbriežu medības oficiāli nav atļautas.
Brauc reibumā
17. jūnijā A. Tīnūžu pagastā, autoceļa "Tīnūži–Koknese" (P80) 4. kilometrā, vadīja automašīnu "Ford Mondeo", būdams alkohola reibumā, kas pārsniedz pieļaujamo normu.