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Piektdiena, 19.06.2026 12:33
Nils, Viktors
Piektdiena, 19. jūnijs, 2026 07:10

Nošauts briedis un izkrāpti tūkstoši: policija izmeklē vairākus noziegumus Ogres novadā

"Ogres Vēstis Visiem" / OgreNet
Nošauts briedis un izkrāpti tūkstoši: policija izmeklē vairākus noziegumus Ogres novadā
Foto: Pexels.com
Piektdiena, 19. jūnijs, 2026 07:10

Nošauts briedis un izkrāpti tūkstoši: policija izmeklē vairākus noziegumus Ogres novadā

"Ogres Vēstis Visiem" / OgreNet

Nedēļas pirmajā pusē Valsts policija saņēmusi informāciju par vairākiem noziegumiem Ogres novadā, par kuriem uzsākts kriminālprocess.

Izkrāpj naudu 

15. jūnijā saņemta informācija, ka Lielvārdē krāpnieki telefoniski pierunājuši personu nosaukt savus datus un "Smart ID" piekļuves informāciju, kā rezultātā personai izkrāpts vairāk nekā 2220 eiro. 

Nošauj briedi

16. jūnijā Tīnūžu pagastā, pļavā, netālu no kāda īpašuma, atrasts nošauts briedis. Jāpiebilst, ka šobrīd staltbriežu medības oficiāli nav atļautas. 

Brauc reibumā

17. jūnijā A. Tīnūžu pagastā, autoceļa "Tīnūži–Koknese" (P80) 4. kilometrā, vadīja automašīnu "Ford Mondeo", būdams alkohola reibumā, kas pārsniedz pieļaujamo normu. 

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