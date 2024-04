Notiesā par sitienu ar beisbola nūju

Zemgales rajona tiesa Jelgavā šā gada 28. februārī atklātā tiesas sēdē skatīja krimināllietu Dmitrija B. (vārds mainīts) apsūdzībā pēc Krimināllikuma 125. panta pirmās daļas par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu.

2021. gada 24. jūnijā ap pulksten 21 Dmitrijs, atrodoties lapenē kādā teritorijā, dusmu vadīts, tīši, apzinoties savu darbību kaitīgumu, nolūkā nodarīt nenoteiktu kaitējumu veselībai un pieļaujot dažāda smaguma miesas bojājumu nodarīšanas iespēju, ar beisbola nūju Edgaram vienu reizi iesita pa galvu. Sitiena rezultātā cietušais nokrita uz zemes. Dmitrija vardarbības rezultātā Edgaram nodarīti šādi miesas bojājumi: galvas sasitums ar labā deniņu kaula lūzumu un lūzuma līnijas pāreju uz galvaskausa pamatnes kauliem, smadzeņu sasitums, saasiņojums zem mīkstajiem smadzeņu apvalkiem, gaisa uzkrāšanās galvas zemādā (emfizēma), kas pēc sava rakstura kopumā pieskaitāmi smagiem miesas bojājumiem, kas bīstami dzīvībai.

Tiesa nolēma atzīt Dmitriju par vainīgu viņam inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā

un sodīt ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem un ar probācijas uzraudzību uz diviem gadiem. Nolemts arī atbrīvot Dmitriju no procesuālo izdevumu samaksas 220 eiro par aizstāvja valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā, sedzot tos no valsts līdzekļiem. Nolemts daļēji apmierināt Edgara pieteikto kaitējuma kompensāciju par morālo aizskārumu 5750 eiro, nolemjot piedzīt no viņa par labu Edgaram kaitējuma kompensāciju par morālo aizskārumu 2500 eiro. Nolemts arī piedzīt no Dmitrija valsts labā 2250 eiro par Juridiskās palīdzības administrācijas cietušajam izmaksāto valsts kompensāciju.

Saīsinātais spriedums nav pārsūdzams, un tas ir stājies spēkā.

Skāde arī Ogres pīpmaņiem

Nav noslēpums, ka nelegālās cigaretes apritē ir jau gadiem ilgi, taču Valsts policijas darbiniekiem ik pa laikam izdodas uziet, atklāt un aizturēt nelegālo cigarešu tirgotājus, pieliekot punktu viņu ienesīgajam, bet nelikumīgajam biznesam. Viens no šiem biznesmeņiem nelegālās cigaretes bija glabājis kaimiņu, Salaspils, novadā, un, visticamākais, tās nonāca arī pie mūsu smēķējošajiem novadniekiem.

Aptuveni pirms mēneša Valsts policijas darbinieki aizdomās par nelegālo cigarešu tirdzniecību lielā apmērā aizturēja kādu 40 gadu vecu Pļavnieku iedzīvotāju. Veicot kratīšanu viņa dzīvesvietā Pļavniekos, lietošanā esošajā automašīnā un garāžās Salaspilī kopumā konstatēts un atsavināts 467 200 cigarešu bez Latvijas Republikas akcīzes markām, ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām. Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess.

Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Aizdomās turētais vīrietis iepriekš nav sodīts. Viņam piemēroti drošības līdzekļi – aizliegums izbraukt no valsts un aizliegums mainīt dzīvesvietu. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā. Likumsargi aicina atsaukties iedzīvotājus, kuru rīcībā ir informācija par nelegālo akcīzes preču tirdzniecības vietām un personām, kuras tās tirgo.