Ceturtdiena, 18. decembris, 2025 09:43
Ogrē aiztur meklēšanā esošu personu
11. decembrī Ogrē, Brīvības ielā, uz dzelzceļa perona pamanīta persona, kura bija acīm redzamā reibuma stāvoklī. Pašvaldības policijai pieejot pie vīrieša un uzsākot sarunu, pieņemts lēmums atiet no dzelzceļa sliedēm un turpināt sarunu drošākā vietā. Pārbaudot personību datubāzē, konstatēts, ka vīrietis ir meklēšanā, turklāt viņam piemērots sods ar brīvības atņemšanu. Vīrietis aizturēts un nodots kolēģiem no Valsts policijas.