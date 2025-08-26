Pirmdiena, 25. augusts, 2025 08:10
Ogrē aizturēts pēc kafijas
20. augustā Ogrē, Bērzu alejā, policijai patrulējot tika pamanīta uz ietves sēdoša persona. Piebraucot pie vīrieša, viņš uzreiz paskaidroja, ka dzerot kafiju un vēlas doties mājās. Vīrietis, mēģinot piecelties kājās, sāka bļaut, ka viņam sāp potīte, jo, iespējams, ir izmežģīta. Plkst. 1.32 uz notikuma vietu izsaukti mediķi. Pārbaudot personas datus, konstatēts, ka vīrieti nepieciešams aizturēt tiesvedības vajadzībām. Sazinoties ar dežūrdaļu, uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki.