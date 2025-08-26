Otrdiena, 26.08.2025 14:26
Broņislava, Broņislavs, Natālija, Tālija
Pirmdiena, 25. augusts, 2025 08:10

Ogrē aizturēts pēc kafijas

OgreNet
Ogrē aizturēts pēc kafijas
Foto: freepik
20. augustā Ogrē, Bērzu alejā, policijai patrulējot tika pamanīta uz ietves sēdoša persona. Piebraucot pie vīrieša, viņš uzreiz paskaidroja, ka dzerot kafiju un vēlas doties mājās. Vīrietis, mēģinot piecelties kājās, sāka bļaut, ka viņam sāp potīte, jo, iespējams, ir izmežģīta. Plkst. 1.32 uz notikuma vietu izsaukti mediķi. Pārbaudot personas datus, konstatēts, ka vīrieti nepieciešams aizturēt tiesvedības vajadzībām. Sazinoties ar dežūrdaļu, uz notikuma vietu izsaukti Valsts policijas darbinieki.

Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

